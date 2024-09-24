مدرب كوريا الشمالية يتوقع المزيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوجوتا‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بعد‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشابات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬حدد‭ ‬ري‭ ‬سونج‭ ‬هو،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بالفعل‭ ‬هدفا‭ ‬جديدا‭ ‬لنجماته‭.‬

واستقطبت‭ ‬لاعبات‭ ‬المدرب‭ ‬ري‭ ‬الإعجاب‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬المونديال،‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬كولومبيا‭ ‬مؤخرا،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬مسيرتهن‭ ‬المذهلة‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمونديال‭.‬

ويأمل‭ ‬هو‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬لاعباته‭ ‬الناشئات‭ ‬وهن‭ ‬يقدن‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬البرازيل‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ .‬2027‭ ‬ويعتقد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬لاعباته‭ ‬يمتلكن‭ ‬الجودة‭ ‬والعزيمة‭ ‬لأخذ‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭: ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬مهم‭ ‬جدا،‭ ‬ولكنني‭ ‬راض‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬اليوم،‭ ‬وهذا‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬أيضا‭ ‬عندما‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬أظهر‭ ‬الفريق‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬وتحديد‭ ‬الإيقاع،‭ ‬واللعب‭ ‬وفقا‭ ‬لرغبتنا‭ ‬التكتيكية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬نأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل،‭ ‬والقدرات‭ ‬الفردية‭ ‬للاعبات‭ ‬مثل‭ ‬تشوي‭ ‬إيل‭ ‬سون‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬تغيير‭ ‬مسار‭ ‬المباراة‭ ‬بهجمات‭ ‬مفاجئة‭ ‬وغير‭ ‬متوقعة،‭ ‬فأنا‭ ‬متفائل‭ ‬حقا‭ ‬بأن‭ ‬اللاعبات‭ ‬سيتطورن‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬لاعبات‭ ‬واعدات‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‮»‬‭.‬