مدرب كوريا الشمالية يتوقع المزيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بوجوتا - (د ب أ): بعد التتويج بلقب كأس العالم للشابات لكرة القدم تحت 20 عاما للمرة الثالثة، حدد ري سونج هو، مدرب منتخب كوريا الشمالية بالفعل هدفا جديدا لنجماته.
واستقطبت لاعبات المدرب ري الإعجاب من البداية إلى النهاية في المونديال، الذي استضافته كولومبيا مؤخرا، حيث وصلت مسيرتهن المذهلة إلى خط النهاية بفوز مستحق 1 / صفر على اليابان في المباراة النهائية للمونديال.
ويأمل هو الآن أن يرى لاعباته الناشئات وهن يقدن منتخب كوريا الشمالية للعودة إلى كأس العالم للسيدات، حيث تستضيف البرازيل نسخة عام .2027 ويعتقد هو أن لاعباته يمتلكن الجودة والعزيمة لأخذ منتخب كوريا الشمالية إلى البرازيل بعد ثلاثة أعوام.
وقال مدرب كوريا الشمالية: «بالطبع، الفوز باللقب مهم جدا، ولكنني راض أيضا عن أداء الفريق اليوم، وهذا مهم جدا أيضا عندما نفكر في المستقبل».
وتابع هو في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء: «خلال هذه البطولة، أظهر الفريق قدرته على التحكم في المباريات وتحديد الإيقاع، واللعب وفقا لرغبتنا التكتيكية».
وأضاف: «عندما نأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، والقدرات الفردية للاعبات مثل تشوي إيل سون التي تستطيع تغيير مسار المباراة بهجمات مفاجئة وغير متوقعة، فأنا متفائل حقا بأن اللاعبات سيتطورن أيضا إلى لاعبات واعدات للفريق الأول».
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