إيقاف نشاط كرة القدم حتى إشعار آخر في لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت (لبنان) - (أ ف ب): أرجأ الاتحاد اللبناني لكرة القدم أمس الثلاثاء كل نشاطاته بما فيها بطولة الدوري العام للدرجة الأولى، بسبب «الأوضاع الراهنة التي تمر فيها البلاد»، في خضم تصعيد غير مسبوق منذ بدء حزب الله وإسرائيل تبادل القصف قبل نحو عام.
وأشار الاتحاد في تعميمه إلى تأجيل كافة المباريات، قائلاً «نظراً للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل مباريات كافة البطولات الى موعد يحدد لاحقاً».
وكانت البطولة قد انطلقت الأسبوع الماضي حيث أجريت المرحلة الأولى من الدور الأول فقط. وأثرت الأحداث على كافة القطاعات بما فيها الرياضية، ولا سيما إزاء النزوح الكبير الذي طال شريحة من اللبنانيين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
ونجا قائد المنتخب اللبناني ونادي النجمة قاسم الزين من غارة أمس الثلاثاء استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية فكتب في حسابه على موقع فيسبوك «الحمد الله أنا بخير، صودف مروري بمكان الغارة... شكرا لمن يتصل بي للاطمئنان».
وتشنّ إسرائيل ضربات جوية على أهداف لحزب الله في لبنان بعد قصف واسع النطاق خلف أكثر من 550 قتيلا الاثنين، وزاد المخاوف من تدهور شامل في المنطقة بعد حوالي عام من اندلاع الحرب في غزة.
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