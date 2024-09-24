إيقاف نشاط كرة القدم حتى إشعار آخر في لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ (‬لبنان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أرجأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللبناني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬كل‭ ‬نشاطاته‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬فيها‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭.‬

وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تعميمه‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬كافة‭ ‬المباريات،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬نظراً‭ ‬للأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد،‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬اللبناني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تأجيل‭ ‬مباريات‭ ‬كافة‭ ‬البطولات‭ ‬الى‭ ‬موعد‭ ‬يحدد‭ ‬لاحقاً‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬أجريت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬فقط‭. ‬وأثرت‭ ‬الأحداث‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الرياضية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬إزاء‭ ‬النزوح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬والبقاع‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭.‬

ونجا‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬ونادي‭ ‬النجمة‭ ‬قاسم‭ ‬الزين‭ ‬من‭ ‬غارة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬فكتب‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬أنا‭ ‬بخير،‭ ‬صودف‭ ‬مروري‭ ‬بمكان‭ ‬الغارة‭... ‬شكرا‭ ‬لمن‭ ‬يتصل‭ ‬بي‭ ‬للاطمئنان‮»‬‭.‬

وتشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬خلف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬قتيلا‭ ‬الاثنين،‭ ‬وزاد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬











