تجديد ((أولد ترافورد)) قد يولد 7.3 مليارات جنيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خلصت‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تجديد‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬والمنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭ ‬قد‭ ‬يولد‭ ‬7‭.‬3‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬9.7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬سنويا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬البريطاني‭.‬

ورغم‭ ‬الجدوى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإيجابية،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬مانشستر‭ ‬الكبرى‭ ‬أندي‭ ‬بيرنهام‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬أي‭ ‬أموال‭ ‬عامة‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭. ‬ويدرس‭ ‬يونايتد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬لبناء‭ ‬ملعب‭ ‬جديد‭ ‬يتسع‭ ‬لـ100‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ74‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭.‬

ودعم‭ ‬بيرنهام‭ ‬طموحات‭ ‬إعادة‭ ‬تطوير‭ ‬الملعب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حي‭ ‬‮«‬مختلط‭ ‬الاستخدامات‮»‬‭ ‬يضم‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬ومراكز‭ ‬تسوق‭ ‬ومحطات‭ ‬نقل‭ ‬عام‭ ‬جديدة‭. ‬وكشفت‭ ‬شركة‭ ‬الاستشارات‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬أوكسفورد‭ ‬إيكونوميكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬التجديد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬92‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬جديدة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬منزل‭ ‬جديد‭ ‬و1‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬إضافي‭ ‬سنويا‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬بيرنهام‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أكبر‭ ‬مخطط‭ ‬تجديد‭ ‬رأيته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬أفضل‭ ‬ملعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬سيعود‭ ‬بالمنفعة‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬حوله‮»‬‭.‬

يقود‭ ‬المشروع‭ ‬أحد‭ ‬مالكي‭ ‬يونايتد‭ ‬الملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬الذي‭ ‬اشترى‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬راتكليف‭ ‬ألمح‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬حكومية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمويل‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬‮«‬ويمبلي‭ ‬الشمال‮»‬،‭ ‬تيمنا‭ ‬بالملعب‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬يبدو‭ ‬الآن‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬عين‭ ‬يونايتد‭ ‬شركة‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬المشهورة‭ ‬عالميا‭ ‬‮«‬فوستر‭ + ‬بارتنرز‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الخطط‭.‬

وطُلِبَ‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬إبداء‭ ‬آرائهم‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬التطوير،‭ ‬حيث‭ ‬حث‭ ‬قائد‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬غاري‭ ‬نيفيل،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬تجديد‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬،‭ ‬المشجعين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭.‬



