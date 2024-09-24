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مشروع لإزالة ذخيرة من الحربين العالميتين مدفونة في بحيرة شرق فرنسا

9/24/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد مرور ثمانين عاما على تحرير فرنسا من النازية، لاتزال بحيرة جيرارميه في منطقة فوج في شرق فرنسا تخفي في أعماقها عشرات الأطنان من الذخائر التي تعود إلى الحربين العالميتين. ويقبل السياح بكثافة على البحيرة الواقعة وسط الجبال على ارتفاع 660 مترا عن سطح البحر، وبالقرب من بلدة ساحرة، فيستمتعون بالسباحة فيها صيفا، وتؤخذ مياه منها أحيانا لإعادة توزيعها على شبكة مياه الشفة في المدينة.
لكن في نقطة غير بعيدة من تلك المخصصة للسباحة، دفنت كل أنواع المتفجرات العائدة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية. ونظمت 12 حملة لإزالة هذه المخلفات الحربية من البحيرة بين عامي 1977 و1994، على إثر حادث تعرض فيه رجل للحرق بقنبلة فوسفورية.
وأوضح نائب رئيس البلدية والرئيس السابق لمركز جهاز الإطفاء في جيرارميه بيار إمبير لوكالة فرانس برس، أن عملية التنظيف تمت على عمق يتراوح بين صفر وعشرة أمتار عند حافة البحيرة.
وأشار الغواص السابق إلى أن «120 طنا من الذخيرة أزيلت، أي نحو 100 ألف قطعة ذخيرة متنوعة من حربي 1914-1918 و1939-1945».
وأوضح إمبير أن من غير الممكن «تقدير كمية الذخيرة التي لاتزال مطمورة بالطمي» حتى عمق 30 مترا.
ودعت رئيسة جمعية السياحة البيئية المحلية «آ كا إم» أوريلي ماتيو، إلى «تطهير كل ما يقع عند حافة» البحيرة من الذخائر.
ونظمت الهيئات الحكومية حملة جديدة لأخذ العينات من البحيرة في فبراير الفائت «بمشاركة مختبرات فرنسية وألمانية». وعرضت إحدى الشركات خدماتها بشكل عفوي لرسم خريطة وتحديد مكان وجود المخلفات. وأوضح رئيس البلدية، أن تكلفة هذه المهمة تبلغ «نحو 300 ألف يورو»، داعيا إلى أن تتولى السلطة المركزية تمويلها، إذ إن «الجيش الفرنسي هو الذي أودع هذه الذخائر».

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