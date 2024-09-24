مشروع لإزالة ذخيرة من الحربين العالميتين مدفونة في بحيرة شرق فرنسا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بعد مرور ثمانين عاما على تحرير فرنسا من النازية، لاتزال بحيرة جيرارميه في منطقة فوج في شرق فرنسا تخفي في أعماقها عشرات الأطنان من الذخائر التي تعود إلى الحربين العالميتين. ويقبل السياح بكثافة على البحيرة الواقعة وسط الجبال على ارتفاع 660 مترا عن سطح البحر، وبالقرب من بلدة ساحرة، فيستمتعون بالسباحة فيها صيفا، وتؤخذ مياه منها أحيانا لإعادة توزيعها على شبكة مياه الشفة في المدينة.
لكن في نقطة غير بعيدة من تلك المخصصة للسباحة، دفنت كل أنواع المتفجرات العائدة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية. ونظمت 12 حملة لإزالة هذه المخلفات الحربية من البحيرة بين عامي 1977 و1994، على إثر حادث تعرض فيه رجل للحرق بقنبلة فوسفورية.
وأوضح نائب رئيس البلدية والرئيس السابق لمركز جهاز الإطفاء في جيرارميه بيار إمبير لوكالة فرانس برس، أن عملية التنظيف تمت على عمق يتراوح بين صفر وعشرة أمتار عند حافة البحيرة.
وأشار الغواص السابق إلى أن «120 طنا من الذخيرة أزيلت، أي نحو 100 ألف قطعة ذخيرة متنوعة من حربي 1914-1918 و1939-1945».
وأوضح إمبير أن من غير الممكن «تقدير كمية الذخيرة التي لاتزال مطمورة بالطمي» حتى عمق 30 مترا.
ودعت رئيسة جمعية السياحة البيئية المحلية «آ كا إم» أوريلي ماتيو، إلى «تطهير كل ما يقع عند حافة» البحيرة من الذخائر.
ونظمت الهيئات الحكومية حملة جديدة لأخذ العينات من البحيرة في فبراير الفائت «بمشاركة مختبرات فرنسية وألمانية». وعرضت إحدى الشركات خدماتها بشكل عفوي لرسم خريطة وتحديد مكان وجود المخلفات. وأوضح رئيس البلدية، أن تكلفة هذه المهمة تبلغ «نحو 300 ألف يورو»، داعيا إلى أن تتولى السلطة المركزية تمويلها، إذ إن «الجيش الفرنسي هو الذي أودع هذه الذخائر».
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