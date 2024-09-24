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مزاد لعقد من ألماس قد يكون للملكة ماري أنطوانيت

9/24/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت دار سوذبيز للمزادات طرحها للبيع في مزاد عقدا باهرا مكونا من 500 ماسة يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وهي قطعة ذات أصول غامضة تعكس إتقانا فنيا لا مثيل له في تلك الحقبة.
تأتي هذه الجوهرة من مجموعة آسيوية خاصة، وستعرض للبيع في 11 نوفمبر في جنيف، على أن يطلق المزاد عبر الإنترنت في 25 أكتوبر على الموقع الإلكتروني للدار. تتألف هذه القلادة من 3 صفوف من الماس تنتهي بشرابة من ألماس في كل طرف، ويقدر سعرها بما يتراوح بين 1.8 و2.8 مليون دولار، وستعرض للجمهور لأول مرة منذ 50 عاما.
وقال رئيس قسم المجوهرات في دار سوذبيز أندريس وايت كوريال لوكالة فرانس برس: «إنه اكتشاف رائع، لأن المجوهرات التي تعود إلى القرن الثامن عشر عادة ما كانت تكسر لإعادة استخدامها (...) لذلك من الرائع للغاية أن تكون لدينا قطعة سليمة بهذه الأهمية من العصر الجورجي».
وأضاف: «لقد انتقلت الجوهرة من عائلة إلى أخرى. يمكننا العودة في أصولها إلى بداية القرن العشرين، عندما كانت جزءا من مجموعة مركيز أنغلسي».
بالنسبة إلى دار المزادات، فإن مثل هذه الجوهرة القديمة اللافتة لا يمكن صنعها إلا لعائلة ملكية. كما أنه «من المحتمل أن تكون صنعت خلال العقد الذي سبق الثورة الفرنسية». وتقول سوذبيز إنها تعتقد أن «بعض الماسات الموجودة في هذه الجوهرة تأتي من القلادة الشهيرة المرتبطة بـ (قضية القلادة)»، وهي عملية احتيال حدثت في الفترة من 1784 إلى 1786 تضمنت سرقة عقد من الماس كان من المفترض أن يصل إلى الملكة ماري أنطوانيت. لكن دار المزادات تقر في الوقت نفسه بأنه حتى الآن لا يوجد مصدر تاريخي يؤكد صحة هذه الفرضية.

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