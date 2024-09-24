إيمان فيصل جديدي من الأحد إلى الخميس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
تستعد الفنانة
إيمان فيصل لتصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية، والمتمثلة في المسلسل الدرامي الاجتماعي «من الأحد إلى الخميس»، والذي من المقرر أن يتم تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.
من جانبها، ذكرت الفنانة إيمان فيصل أنها سعيدة جدا بخوض تجربة درامية تلفزيونية جديدة بعد تقديم سلسلة من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والتي غلب عليها الطابع الكوميدي، مشيرة إلى أن الفنان
يجب أن يحرص على التنوع في عملية اختياراته للأعمال ما بين الكوميديا والدراما خلاف أن العمل الجديد يحتوي على كل الأمور التي تضم نجاح أي عمل بوجود نص جيد ومخرج مميز وطاقم فنانين وفنيين يمتلكون قدرات رائعة.
وعن اسم العمل وفريق الفنانين، ذكرت إيمان أن المسلسل الجديد يحمل عنوان «من الأحد إلى الخميس» ويشكل تحديا وتجربة جديدة للكاتب علي دوحان والمخرج أحمد شفيق وهما اسمان لهما تجارب ناجحة وسبق أن تشرفت بالعمل معهما، موضحة أن المسلسل يضم أسماء رائعة أبرزها الفنانون فوز الشطي ومحمد الدوسري ورانيا شهاب ورندا حجاج وغيرهم من الأسماء التي سبق أن شاركونا في نجاح مسلسل «رمادي» الذي كتب نصه الكاتب علي دوحان.
وفيما يتعلق بدورها في المسلسل، أفادت إيمان بأنها تجسد شخصية تقوم بها للمرة الأولى وستكون بمنزلة مفاجأة للجمهور.
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