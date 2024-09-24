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إيمان فيصل جديدي من الأحد إلى الخميس

9/24/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
تستعد الفنانة إيمان فيصل لتصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية، والمتمثلة في المسلسل الدرامي الاجتماعي «من الأحد إلى الخميس»، والذي من المقرر أن يتم تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.
من جانبها، ذكرت الفنانة إيمان فيصل أنها سعيدة جدا بخوض تجربة درامية تلفزيونية جديدة بعد تقديم سلسلة من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والتي غلب عليها الطابع الكوميدي، مشيرة إلى أن الفنان يجب أن يحرص على التنوع في عملية اختياراته للأعمال ما بين الكوميديا والدراما خلاف أن العمل الجديد يحتوي على كل الأمور التي تضم نجاح أي عمل بوجود نص جيد ومخرج مميز وطاقم فنانين وفنيين يمتلكون قدرات رائعة.
وعن اسم العمل وفريق الفنانين، ذكرت إيمان أن المسلسل الجديد يحمل عنوان «من الأحد إلى الخميس» ويشكل تحديا وتجربة جديدة للكاتب علي دوحان والمخرج أحمد شفيق وهما اسمان لهما تجارب ناجحة وسبق أن تشرفت بالعمل معهما، موضحة أن المسلسل يضم أسماء رائعة أبرزها الفنانون فوز الشطي ومحمد الدوسري ورانيا شهاب ورندا حجاج وغيرهم من الأسماء التي سبق أن شاركونا في نجاح مسلسل «رمادي» الذي كتب نصه الكاتب علي دوحان.
وفيما يتعلق بدورها في المسلسل، أفادت إيمان بأنها تجسد شخصية تقوم بها للمرة الأولى وستكون بمنزلة مفاجأة للجمهور.

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