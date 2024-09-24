الرندي كيف للإنتاج الفني حريصة على تقديم الأفضل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
عقدت شركة «كيف للإنتاج الفني» مؤتمرا صحافيا في مقرها بمجمع جاسم للحديث عن حفل «أغاني المسباح» الذي سيقام في مركز الشيخ جابر الثقافي في قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية مساء السبت القادم 28 سبتمبر الجاري، والذي سيؤديه الفنانان فهد السالم وعبدالعزيز المسباح، حضر المؤتمر مدير عام الشركة سعود راشد الرندي والمدير التنفيذي بدر يعقوب بوغيث، وكل من الفنانين السالم والمسباح، وجمع من الإعلاميين.
في البداية، أكد الرندي أن شركة «كيف» تحرص على إبراز رسالة محددة ورؤية طموحة، حيث تهدف إلى تقديم خدمة استثنائية تعزز الإبداع الفني والموسيقي في مجتمعاتنا، إيمانا بأن الفن هو لغة مشتركة بين الجميع، ونعمل بجد لتحقيق هذه الرؤية من خلال أعمالنا، مضيفا أن هناك سبع حفلات قادمة غير حفلة المسباح ستنال رضا الجمهور لأنها اختيرت بعناية ودقة. من جانبه كشف بوغيث عن أن الشركة حضرت لموسم طربي حافل سيرضي جميع الأذواق، لافتا الى أن الحفل الذي سيقام يوم السبت سيكون بقيادة المايسترو أحمد العود، وسيستعيد الفنانان السالم والمسباح أجمل وأهم أغاني محمد المسباح التي أحبها الجمهور وما زال يستمع لها. وذكر بوغيث أنهم يسعون دائما في شركة «كيف للإنتاج الفني» لدعم وتشجيع الفنانين الشباب، حتى يقدموا للجماهير شيئا متميزا.
أما الفنان السالم فقال «أتشرف بأن أكون أحد المشاركين في حفل محمد المسباح، فهو فنان كبير وتعلمنا منه الفن، فمنذ الصغر كنت أحبه وأستمع له، وإن شاء الله، يوم السبت المقبل نقدم حفلا يليق به في مركز الشيخ جابر الثقافي»، وعما سيقدمونه من أغان، قال السالم إن هناك مجموعة منوعة من الأغاني من كلاسيك، تراثي، صوت. وحول أقرب أغنية إلى قلبه، أجاب السالم: أغان كثيرة، ومنها الأغاني الكلاسيكية، و«أنا لغيرك»، و«يفوق الوصف».
من جانبه، قال المسباح «لي الشرف أن أكون من ضمن المشاركين في حفل أغاني المسباح، وهذا الحفل يعني لي الكثير، فأنا ولد أخ محمد المسباح، وتعلمت منه الكثير، ومنذ أن كنت صغيرا وأنا أستمع له، تعلمت منه التراث الكويتي، مخارج الحروف والمقامات، والإحساس كيف أوصل الكلمة إلى مسامع الجمهور، وغيرها الكثير من المعلومات الموسيقية وقواعدها». وذكر أن هذا الحفل سيكون منوعا ويتضمن أجمل ما تغنى به المسباح، لافتا الى أن الحفل سيكون بقيادة المايسترو أحمد العود الذي جمعه معه أكثر من حفل موسيقي. وعن أقرب أغنية له، علق «هذا أصعب سؤال، فهناك الكثير من الأغاني ومنها من (عيني الثنتين) أعتبرها من الأغاني التوب، وكذلك ربيت على أغاني على خدي، يفوق الوصف، سولفي، آخر كلامي، ربيت على صوته وأغانيه».
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