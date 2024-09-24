Wednesday, 25 September 2024 04:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرندي كيف للإنتاج الفني حريصة على تقديم الأفضل

9/24/2024 7:22:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
عقدت شركة «كيف للإنتاج الفني» مؤتمرا صحافيا في مقرها بمجمع جاسم للحديث عن حفل «أغاني المسباح» الذي سيقام في مركز الشيخ جابر الثقافي في قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية مساء السبت القادم 28 سبتمبر الجاري، والذي سيؤديه الفنانان فهد السالم وعبدالعزيز المسباح، حضر المؤتمر مدير عام الشركة سعود راشد الرندي والمدير التنفيذي بدر يعقوب بوغيث، وكل من الفنانين السالم والمسباح، وجمع من الإعلاميين.
في البداية، أكد الرندي أن شركة «كيف» تحرص على إبراز رسالة محددة ورؤية طموحة، حيث تهدف إلى تقديم خدمة استثنائية تعزز الإبداع الفني والموسيقي في مجتمعاتنا، إيمانا بأن الفن هو لغة مشتركة بين الجميع، ونعمل بجد لتحقيق هذه الرؤية من خلال أعمالنا، مضيفا أن هناك سبع حفلات قادمة غير حفلة المسباح ستنال رضا الجمهور لأنها اختيرت بعناية ودقة. من جانبه كشف بوغيث عن أن الشركة حضرت لموسم طربي حافل سيرضي جميع الأذواق، لافتا الى أن الحفل الذي سيقام يوم السبت سيكون بقيادة المايسترو أحمد العود، وسيستعيد الفنانان السالم والمسباح أجمل وأهم أغاني محمد المسباح التي أحبها الجمهور وما زال يستمع لها. وذكر بوغيث أنهم يسعون دائما في شركة «كيف للإنتاج الفني» لدعم وتشجيع الفنانين الشباب، حتى يقدموا للجماهير شيئا متميزا.
أما الفنان السالم فقال «أتشرف بأن أكون أحد المشاركين في حفل محمد المسباح، فهو فنان كبير وتعلمنا منه الفن، فمنذ الصغر كنت أحبه وأستمع له، وإن شاء الله، يوم السبت المقبل نقدم حفلا يليق به في مركز الشيخ جابر الثقافي»، وعما سيقدمونه من أغان، قال السالم إن هناك مجموعة منوعة من الأغاني من كلاسيك، تراثي، صوت. وحول أقرب أغنية إلى قلبه، أجاب السالم: أغان كثيرة، ومنها الأغاني الكلاسيكية، و«أنا لغيرك»، و«يفوق الوصف».
من جانبه، قال المسباح «لي الشرف أن أكون من ضمن المشاركين في حفل أغاني المسباح، وهذا الحفل يعني لي الكثير، فأنا ولد أخ محمد المسباح، وتعلمت منه الكثير، ومنذ أن كنت صغيرا وأنا أستمع له، تعلمت منه التراث الكويتي، مخارج الحروف والمقامات، والإحساس كيف أوصل الكلمة إلى مسامع الجمهور، وغيرها الكثير من المعلومات الموسيقية وقواعدها». وذكر أن هذا الحفل سيكون منوعا ويتضمن أجمل ما تغنى به المسباح، لافتا الى أن الحفل سيكون بقيادة المايسترو أحمد العود الذي جمعه معه أكثر من حفل موسيقي. وعن أقرب أغنية له، علق «هذا أصعب سؤال، فهناك الكثير من الأغاني ومنها من (عيني الثنتين) أعتبرها من الأغاني التوب، وكذلك ربيت على أغاني على خدي، يفوق الوصف، سولفي، آخر كلامي، ربيت على صوته وأغانيه».

MENAFN24092024000130011022ID1108711474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث