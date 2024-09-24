بالفيديو حياة الفهد المسرح بالنسبة لي انتهى والفن الكويتي في خطر!

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيبأقام نادي «رقي» مساء أمس الأول بمقر الملتقى الإعلامي العربي بدسمان جلسة حوارية تحت عنوان «مسيرة عطاء» استضاف فيها القديرة حياةالفهد والإعلامي المحامي خالد الراشد.وأدار الجلسة الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، الذي قال: حياة الفهد من الرموز الفنية الكبيرة بالكويت، ومسيرتها حافلة بالعطاء، وتاريخها زاخر بالأعمال العظيمة التي تظل خالدة في وجدان الأجيال المختلفة، مشيدا بدورها في خدمة الوطن والثقافة وتعزيز العادات والتقاليد الأصيلة.من جانبها، عبرت الفنانة القديرة حياة الفهد في البداية عن سعادتها بحضور الجلسة، وهنأت المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، متمنية أن يعم السلام على الأمتين العربية والإسلامية، ثم تناولت المشاكل في مجالي التلفزيون والمسرح، وقالت: ليس لدينا مشكلة، بل مشاكل مع الأسف، ووزارة الإعلام قادرة على اتخاذ إجراءات في هذا الجانب، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب الانفلات الأخلاقي في بعض الأعمال، وهذه التجاوزات غير مقبولة وتضع الفن الكويتي في خطر، وكفنانين لا نستطيع أن نتكلم أو نعترض لأن هناك من سيعقد المقارنات بيننا ويرجع الأمر إلى انه حروب أو «غيرة»، لكننا تجاوزنا بأعمارنا تلك الفكرة، نحن نخاف على اسم الكويت وعلى تاريخها الفني فهي رائدة وأخرجت العديد من النجوم الذين لهم بصمتهم.وأكدت الفهد أهمية الالتزام بالقيم الثقافية والاجتماعية في الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وضرورة معالجة التحديات التي تواجه الفن الكويتي الرائد في المنطقة، والتصدي بقوة لكل من يسيء الى الكويت، جاء ذلك عند حديثها حول واقع الفن الكويتي وتحدياته، في الجلسة النقاشية التي.وأوضحت أن هناك تسارعا في كل شيء، خاصة في رغبة البعض في المال والشهرة، مما أثر على جودة الأعمال الفنية، ملمحة إلى أن الانتشار السريع قد يغطي على القيم الحقيقية للفن. وأردفت: الانتشار الآن يحدث في غمضة عين، «الواحد يطلع له بمشهد واحد ثاني يوم يصير مشهور».وبخصوص المسرح أشارت إلى جهود الشباب الرامية الى تقديم أعمال مسرحية أفضل، لكنها أعربت عن قلقها من الخلط بين المسرح كمنبر للإصلاح وبين العروض التي تفتقر إلى الهدف، خاصة تلك الموجهة للأطفال. وقالت: أصبح الطفل «ضحية» ويتم ظلمه بمسرحيات الهدف منها إفراغ «جيوبه» من النقود في الأعياد، دون تقديم قيمة حقيقية، أرجو ألا يزعل احد مني، فأنا لا أحاربهم، لكن أقول لهم «احترموا المسرح»، مؤكدة ان تعدد العروض مقبول لكن بحدود. واستطردت: هل يعقل أن يتم تقديم عروض لإحدى المسرحيات من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة مساء في اليوم الواحد؟ هذا طمع واستغلال غير صحيح للمسرح، مشددة على أهمية تقديم قيمة للمجتمع قبل السعي وراء الربح المادي، معتبرة أن المسرحيات السابقة كانت تحمل رسائل مهمة مثل «بني صامت» التي تنبأت بأحداث «سوق المناخ»، ومسرحية «الكويت سنة 2000» التي تنبأت بما يجري الآن، مؤكدة أن تاريخ الكويت مليء بالقصص والحكايات التي يمكن تحويلها إلى مسرحيات ذات قيمة، او تقديم أعمال عالمية هادفة بعد إعدادها بشكل مناسب.وتحدثت «أم سوزان» عن بعض المنتجين الذين يتجاهلون القيم والمبادئ، ما يؤدي إلى تجاوزات في الأعمال المسرحية، قائلة: الفن يؤسس للقواعد المهمة للمجتمع ولا يهدم قيم وعادات سائدة بين الناس، وتوجد في المسرح رسائل مهمة لكننا فقدنا هذا كله منذ فترة، ونداء إلى المسؤولين في الكويت لا بد أن نوقف هذا الشيء، فهل يعقل أن يكون الشخص لديه مبلغ مادي معين يذهب ويؤجر صالة ويقوم بعمل مسرحية، وان تكون صالات العرض شبه ملكية لأشخاص معينين في وقت لا تجد فرق أخرى مكانا لتقديم أعمالها، ناهيكم عن كثرة عدد المسرحيات الذي يشتت الجمهور بالأفكار والمواضيع المطروحة التي أغلبها فيها خروج عن النص وتطاول، نحن نريد مسرحا وطنيا يتناول قضايا لصالح البلد، أرجو أن يتم وقف تراخيص تلك الصالات لأنها كثرت «وقاعد تضر ما تفيد».وتناولت الفهد مستوى الممثلين الحاليين، مشيرة إلى وجود فنانين موهوبين، ويحبهم الجمهور، لكنها انتقدت البعض لمشاركتهم في أعمال غير مناسبة لمجتمعهم، وفيها جرأة زائدة، وأوضحت: أنا مع الجرأة المحدودة، لكن إذا تمادى أحد أو كان الطرح «مقززا» يجب أن يكون العقاب رادعا أو أن يمنع من يتجاوز من التمثيل، مؤكدة على ضرورة التدقيق عند إجازة النصوص الفنية ومنع أي إضافات غير ملائمة بعد الحصول على التصاريح، واستطردت: للأسف هناك منتجون لا يهمهم الكويت أو الخليج، ولا يهمهم ما الذي يعرض على الشاشة، يريدون فقط «الفلوس»، أتمنى أن يكون هناك تنظيم في التعامل مع هؤلاء لأنهم أساؤوا، خاصة للمجتمع الكويتي. لا بد أن نحافظ على اسم الكويت، وأن تكون العقوبة شديدة لأي منتج يقوم بمثل هذا الأمر أو من يتعامل معه من الفنانين.وردت «أم سوزان» على بعض الأسئلة التي وجهها إليها الحضور، ومنها سؤال عن الاتحاد الكويتي لشركات الإنتاج المسرحي والفني وصناعة الترفيه، كونها نائب رئيس مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن الاتحاد سيكون له قوانين تهدف إلى تنظيم الفوضى الحالية، داعية الفنانين إلى التعاون معه لضمان مستقبل أفضل للفن الكويتي، وقالت عن نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين: هي نقابة عمالية، لا علاقة لها بالفن ولا الفنانين الكويتيين، ولا تخصنا، «وما لها شغل بينا»، أتمنى أن يتوقف الترويج لها لأنها لا تفيدنا.وفي سياق مختلف، اعتبرت الفهد الأعمال التراثية جزءا أساسيا من الثقافة والفن الكويتي، حيث تعكس تاريخ المجتمع وقيمه الأصيلة، وأردفت: كان هناك تركيز على مثل هذه النوعية في الماضي، وكان يوجد مصحح لهجة لكي تخرج العبارات من الممثلين بصورة صحيحة ومن دون أخطاء، وأنصح أي فنان يعرض عليه نص تراثي أن يبذل مجهودا ويبحث عن المفردات ويحفظها، فلهجتنا الكويتية جميلة، قائلة فيما يتعلق بعودتها إلى المسرح: العمر والصحة لهما أحكام، لذا المسرح بالنسبة لي انتهى.وفي ختام الجلسة، وجهت الفنانة القديرة حياة الفهد نصيحة للشباب، أشارت خلالها إلى أهمية اختيار النصوص بعناية، مؤكدة أن المال والشهرة ليسا الهدف الأسمى، ودعتهم إلى ترك أثر إيجابي في مجالاتهم، مشيدة بجهود بعض الفنانين الذين يسعون الى تقديم محتوى هادف.

خالد الراشد: سنواجه أي أعمال تسيء إلى الكويت



قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لشركات الإنتاج المسرحي والفني وصناعة الترفيه الإعلامي والمحامي خالد الراشد: يسير الاتحاد وفق الأهداف التي وضعت له، وهناك مذكرات تفاهم مع وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري، ومع الأمين العام للمجلس الوطني الثقافي والفنون والآداب د.محمد الجسار، حيث تم الاتفاق على تنظيم عملية الإنتاج، وسيكون الاتحاد الوسيط بين المنتجين والجهات الرسمية، لافتا إلى أن شروط الانتساب للاتحاد موجودة في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الراشد أن الاتحاد يضم مجموعة متنوعة من الأجيال في مجلس الإدارة، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المسرحي والسينمائي والدرامي والاذاعي والحفلات، وغيرها، بما يصب في إعادة قيمة الفن الكويتي الرائد. وأكمل: سنقدم لشركات الانتاج العديد من الأمور منها غطاء قانوني، وحفظ حقوقهم، ومشاركاتهم في مهرجانات تناسب المجالات التي يتخصصون فيها بالخليج والوطن العربي وعالميا، مستدركا: ستلمسون النقلة التي سيحدثها الاتحاد بمعية وزارة الاعلام والمجلس الوطني وبعض الهيئات الرسمية لتنظيم الفنون في الكويت، ونرحب بكل أصحاب شركات ومؤسسات الانتاج الفني والمسرحي وأيضا الحفلات، مشددا على أن الاتحاد سيواجه أي أعمال تسيء الى الكويت.

جدل «أم هارون»



تطرقت الفنانة القديرة حياة الفهد إلى الجدل الذي أثير حول مسلسل «أم هارون» وقت عرضه رمضان 2020، وما قيل عنه بأن فيه تطبيعا، وان الإسرائيليين لمعوا صورتها بسببه، قائلة: ما يهمني هو العمل الذي عرض، هل شاهدتم فيه شيئا يمس الكويت بصلة؟ هل تنكرون أن اليهود كانوا يعيشون بالكويت وخرجوا منها سنة 1948؟ هم كانوا يعيشون بيننا وجيرانا للكويتيين، ولا يمكن إنكار ذلك.

وأضافت: لقد حاربت الصهاينة في مسلسل «أم هارون»، واليهود الذين كانوا بالعمل حاربوهم أيضا وتم طردهم، نحن تكلمنا عن اليهود ومحاربة الصهاينة بواقعية، والدليل أننا حينما نشاهد ما يحدث في فلسطين سنرى الكثير من اليهود يقفون في صف الفلسطينيين ضد الصهاينة لإرجاع الأرض الى أهلها.

وتابعت الفهد: عندما قدمنا «أم هارون» لم نقدمه عبثا ولم نقدمه تحديا للمسلمين، بل هو أمر واقع موجود، ومن ينتقد المسلسل أتمنى أن يشاهده مرة ثانية سيستمتع بقصته، مؤكدة أن العمل لا يوجد فيه أي ألفاظ خارجة أو أي شيء يشير إلى ان هؤلاء يهود الكويت أو يهود أي بلد آخر.

اعتذار علني



شهدت جلسة «مسيرة عطاء»، تقديم الإعلامي الشاب حسين الفيلكاوي اعتذارا علنيا للفنانة القديرة حياة الفهد، بعد كلامه غير الصحيح الذي ذكره عنها في قناته بموقع «يوتيوب» وأحدث ضجة بين الجمهور، وقال حسين: لقد أسأت إلى أم سوزان في منشور لي على «يوتيوب»، واعتذر لها أمام الجميع وأمام الصحافة والإعلام، عن تصرفي هذا، مؤكدا أنه يعي أن قلبها طيب، متمنيا أن تسامحه على ما بدر منه، ومن ثم قام بتقبيل رأسها وتقديم بوكيه ورد تعبيرا عن تقديره لها.

وردت الفهد بأنها سامحته لأنه مثل ابنها، مشيرة إلى أن سوء الفهم الذي حدث أدى إلى خلاف وصل إلى المحكمة، وانتهى الموضوع بالاعتذار، وأوضحت أن الصورة التي نشرها حسين وتم تداولها عنها كخائنة للدولة كانت جارحة جدا، وأثرت عليها نفسيا وعائليا، ومرضت بالفراش شهرا، مؤكدة أن هذا التصرف لم يكن مقبولا، وأنها اضطرت للجوء إلى القانون. وقالت: أنا معروفة انني أعشق تراب وطني، وأدعو الشباب إلى عدم البحث عن الشهرة على حساب الآخرين، والتفكير في العواقب التي قد تترتب على أفعالهم، خاصة عند وجود عائلات وأحفاد قد يتأثرون سلبا.