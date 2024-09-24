السعود تطوير مهارات الجيل القادم للقيادات النفطية لتحقيق إستراتيجية البترول

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نظمت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) الملتقى السنوي لقيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بعنوان «التحول الرقمي».
ويمثل هذا الملتقى السنوي الذي تم عقده في فندق فورسيزونز في 24 سبتمبر 2024 أهم تجمع لقيادات القطاع النفطي لاستعراض إنجازات القطاع النفطي خلال السنة المالية المنصرمة، كما تناول الملتقى عدة مواضيع تخص التحول الرقمي وذلك تماشيا مع استراتيجية مؤسســــة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الخاصة بالتحول الرقمي، حيث عكس النقاش التطورات التكنولوجية المتسارعـــة والتغيــرات المطلوبة لتطبيق الرقمنة في كافة نظم وإجراءات وأعمال القطاع النفطي لدعم التميز التشغيلي والابتكار المستمر.
وفي هذا السياق، تحدث الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، خلال كلمته الافتتاحية، عن أهمية تضافر الجهود وبناء الخبرات لدى موظفي القطاع النفطي لدفع الاقتصاد الوطني نحو المستقبل، وأهم وسيلة لتحقيق ذلك هي تطوير وصقل مهارات الجيل القادم من قيادات القطاع النفطي لكي يحققوا التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ويدفعوا بالصناعة النفطية الكويتية نحو توفير طاقة مستدامة لمستقبل واعد.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية محمد سالم الحيمر في كلمته على أهمية الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق مستهدفات القطاع النفطي، كما أشار إلى أن «كوفبك» مستمرة في تحقيق النجاح تلو الآخر في عملياتها الاستكشافية، ومن ذلك الاكتشاف النفطي الجديد في امتياز جيسوم وغرب طويلة في خليج السويس في جمهورية مصر العربية. وأكد على استمرار «كوفبك» في العمل على تعزيز مكانتها الدولية كمستثمر نشط ومتطور في مجال استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية خارج الكويت.
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