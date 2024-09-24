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السعود تطوير مهارات الجيل القادم للقيادات النفطية لتحقيق إستراتيجية البترول

9/24/2024 7:22:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) الملتقى السنوي لقيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بعنوان «التحول الرقمي».
ويمثل هذا الملتقى السنوي الذي تم عقده في فندق فورسيزونز في 24 سبتمبر 2024 أهم تجمع لقيادات القطاع النفطي لاستعراض إنجازات القطاع النفطي خلال السنة المالية المنصرمة، كما تناول الملتقى عدة مواضيع تخص التحول الرقمي وذلك تماشيا مع استراتيجية مؤسســــة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الخاصة بالتحول الرقمي، حيث عكس النقاش التطورات التكنولوجية المتسارعـــة والتغيــرات المطلوبة لتطبيق الرقمنة في كافة نظم وإجراءات وأعمال القطاع النفطي لدعم التميز التشغيلي والابتكار المستمر.
وفي هذا السياق، تحدث الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، خلال كلمته الافتتاحية، عن أهمية تضافر الجهود وبناء الخبرات لدى موظفي القطاع النفطي لدفع الاقتصاد الوطني نحو المستقبل، وأهم وسيلة لتحقيق ذلك هي تطوير وصقل مهارات الجيل القادم من قيادات القطاع النفطي لكي يحققوا التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ويدفعوا بالصناعة النفطية الكويتية نحو توفير طاقة مستدامة لمستقبل واعد.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية محمد سالم الحيمر في كلمته على أهمية الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق مستهدفات القطاع النفطي، كما أشار إلى أن «كوفبك» مستمرة في تحقيق النجاح تلو الآخر في عملياتها الاستكشافية، ومن ذلك الاكتشاف النفطي الجديد في امتياز جيسوم وغرب طويلة في خليج السويس في جمهورية مصر العربية. وأكد على استمرار «كوفبك» في العمل على تعزيز مكانتها الدولية كمستثمر نشط ومتطور في مجال استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية خارج الكويت.

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