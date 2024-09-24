الأوامر التغييرية تحت مجهر ديوان المحاسبة



متابعة مدى جدية الجهات بتوصيات الحدّ من الأوامر التغييرية وقياس أثرها تحفيز الجهات لمعالجة القصور المسبب للهدر المالي.. وتقارير لبيان مواضعه



علي إبراهيم

ما زالت جهود الدولة وأجهزتها الرقابية مستمرة للحدّ من الهدر وصولا إلى التوظيف الأمثل للموارد، وهو الأمر الذي دفع ديوان المحاسبة إلى تحديث توجهاته الاستراتيجية من اجل تعزيز عمليات الرقابة على الجهات للحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات وأموال الدولة.

ويأتي على رأس القضايا التي يوليها ديوان المحاسبة أهمية مبادرة تتعلق بالأوامر التغييرية والتي وضعت في الاستراتيجية الأولى بمبادرة لدراسة الأوامر التغييرية وأسبابها وكيفية الحد منها، إلا أن الاستراتيجية المحدثة وضعت «الأوامر التغييرية» تحت ميكروسكوب «المحاسبة» بمفهوم أوسع إذ باتت المبادرة معنية بدراسة الأوامر التغييرية للمشاريع ذات الأهمية والمرتفعة المخاطر وتحديد أسبابها وكيفية الحد منها.

وأظهرت الخطة المحدثة أن الأمر سيتم عبر 4 مهام رئيسية وهي حصر الأوامر التغييرية ودراسة أسباب نشأتها من حيث تكرارها أو نوعها، ودراسة الآثار المترتبة على زيادتها، ووضع التوصيات للحد منها.

وحدث الديوان مبادرته بالتوصية للجهات المعنية في الدولة لتبني سبل الحد من الأوامر التغييرية، إذ حدد لها 4 مهام رئيسية تتمثل في تفعيل التوصيات الناتجة من دراسة الأوامر التعييرية وأسبابها وكيفية الحد منها، ونشر الوعي لتفعيل التوصيات، والتنسيق المباشر مع اللجان والجهات المختصة، ومتابعة مدى جدية الجهات بالتوصيات مع قياس أثرها.

وفي سياق متصل، حدد الديوان مهام مركزة في سبيل تحديد أوجه الهدر بأنواعها وتصنيفاتها والخطوات الإجرائية لفرق التدقيق لفحص وتقييم جهود وأنشطة الجهات المشمولة بالرقابة في تلافيها عبر جمع القوانين والتعاميم الخاصة بالمصروفات وتحديد مفهوم الهدر ومواطنه وفقا للأهمية النسبية من خلال خطة التدقيق، وتنفيذ خطة التدقيق والتحقق من فاعلية التدقيق الداخلي، والتحقق من فعالية الجهود وأثرها على الحد من الهدر.

وجاء ضمن التحديثات الجوهرية للتوجهات الاستراتيجية للديوان تضمين خطط التدقيق السنوية مواضيع رقابية موجهة لتحفيز جهات الدولة لمعالجة القصور المسبب للهدر المالي عبر التنسيق بين الإدارات الرقابية على المواضيع ذات القيمة للحد من الهدر المالي، ووضع آلية مشتركة للفحص للقيام بعملية التدقيق وكشف مواضيع ومسببات الهدر وإصدار تقارير رقابية تشمل بيان مواضع الهدر.

يأتي ذلك إلى جانب تطوير آليات متابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان الخاصة بالهدر والأوامر التغييرية واتخاذ الجهات المشمولة لإجراءات كفيلة بمعالجتها من خلال المهام التي تستهدف الكشف عن مواضع الهدر بالصرف ومتابعتها مع الجهة أولا بأول، وحصر الأوامر التغييرية ومتابعتها ومتابعة الجهات لمعالجة الهدر بالصرف وزيادة الأوامر التغييرية.