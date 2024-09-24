1 16 مليار دينار إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية في 3 أشهر



924.2 مليون دينار تحويلات الوافدين في الربع الأول من 2024.. بتراجع سنوي بلغ 24.2% الحساب الجاري سجل فائضاً بلغ 3.4 مليارات دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي



أحمد مغربي

كشفت بيانات مالية رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن إنفاق الكويتيين على السفر في الربع الأول من 2024 بلغ نحو 1.161 مليار دينار، مسجلا انخفاضا بنحو 14.6% على أساس سنوي مقارنة بمستوى إنفاق بلغ 1.36 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023، فيما شهد ارتفاعا كبيرا بقيمة 296.3 مليون دينار وبنسبة 34.23% مقارنة بالإنفاق المسجل في الربع الأخير من العام 2023 والبالغ قدره 865.4 مليون دينار.

وكما هو معلوم، يشهد إنفاق الكويتيين على السفر انخفاضا ملحوظا خلال الربعين الأخير والأول من كل عام، ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تتمثل في تغير أنماط السفر الموسمية، لاسيما مع تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة في الكويت خلال فصل الشتاء. يفضل العديد من المواطنين البقاء في البلاد بدلا من السفر إلى الخارج، هذا الاتجاه يؤدي إلى تراجع الإنفاق على الرحلات الخارجية، حيث يصبح الترفيه المحلي أكثر جاذبية في هذه الأشهر، كما أن ارتفاع تكاليف السفر الخارجي، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة، يدفع المواطنين إلى تقليل عدد رحلاتهم أو البحث عن وجهات أقرب وأقل تكلفة.

ولكن، كان ملحوظا تغير أذواق المواطنين خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 والذي شهد طفرة ملحوظة في الإنفاق على السفر بارتفاع بلغت نسبته 34.23%.

تحويلات العاملين

ووفقا لأحدث بيانات ميزان المدفوعات لدولة الكويت، بلغ إجمالي تحويلات العاملين (الوافدين) خلال الربع الأول من 2024 نحو 924.2 مليون دينار، مقارنة مع تحويلات بلغت 1.22 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023، أي بانخفاض بلغ 24.2%، أما على أساس ربع سنوي فقد شهدت التحويلات زيادة بأكثر من 4% خلال الربع الأول من العام عند مقارنتها بتحويلات الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 887.5 مليون دينار.

ويلاحظ أن تحويلات العاملين إلى الخارج بدأت تتحسن بشكل ملحوظ بعد انخفاضها خلال الربع الثاني من العام الماضي والتي سجلت فيه مستوى 892.1 مليون دينار، وخلال الربع الثالث من العام والتي سجلت خلاله 867.1 مليون دينار، وفي الربع الأخير والرابع من العام الماضي سجلت 887.5 مليون دينار. وعلى أساس سنوي فقد سجلت تحويلات العاملين خلال الفترة من (الربع الأول 2023 حتى نهاية الربع الأول من 2024) مستوى 4.79 مليارات دينار.

الحساب الجاري

وسجل الحساب الجاري لدولة الكويت فائضا بلغ 3.4 مليارات دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مرتفعا بنحو 4.3% مقارنة بالفائض الذي حققه في الربع الأول من 2023، والذي بلغ 3.26 مليارات دينار، فيما شهد الحساب الجاري فائضا بقيمة 4.11 مليارات دينار خلال الربع الرابع من 2023، وبقيمة 4.18 مليارات دينار خلال الربع الثالث من 2023، وبقيمة 4.22 مليارات دينار خلال الربع الثاني من 2023.

أما الميزان السلعي فقد سجل فائضا خلال الربع الأول من 2024 بقيمة 3.5 مليارات دينار، بانخفاض بلغ نسبته نحو 12% مقارنة بنحو 4 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2023، أما الصادرات السلعية (فوب) فقد سجلت 6 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2024، بانخفاض بلغ نسبته 9% مقارنة بصادرات سلعية بلغت 6.6 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2023. وسجلت الصادرات النفطية مستوى 5.56 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2024، بانخفاض بلغ نسبته 9.2% مقارنة بصادرات نفطية بلغت 6.13 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2023.

وبالنسبة لواردات البلاد السلعية، فقد سجلت 2.5 مليار دينار خلال الربع الأول من 2024، مسجلة انخفاضا بلغ نسبته نحو 2.7% مقارنة بواردات بلغت قيمتها 2.59 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023.

أما رصيد الحساب الجاري والرأسمالي (صافي الإقراض + صافي الاقتراض)، فبلغ 3.4 مليارات دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مرتفعا بنحو 4.6% مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من العام الماضي البالغ 3.2 مليارات دينار.

وحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بنحو 78.5 مليون دينار في الربع الأول من 2024، بانخفاض بلغ نسبته 87% مقارنة بفائض بلغ 603.2 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2024، فيما شهد ارتفاعا بنحو 1912% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي والذي سجل فيه فائضا بلغ 3.9 ملايين دينار.

309 ملايين دينار أنفقها زوار الكويت في 6 أشهر

أظهرت البيانات أن الزائرين للكويت أنفقوا نحو 309 ملايين دينار داخل البلاد خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى نهاية مارس 2024، إذ أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن إنفاق السياح الأجانب في الكويت (الزائرين غير المقيمين) خلال الربع الأول من 2024 بلغ نحو 170.1 مليون دينار، فيما بلغ إنفاقهم خلال الربع الأخير من العام الماضي 138.8 مليون دينار.