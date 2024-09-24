1 16 مليار دينار إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية في 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
924.2 مليون دينار تحويلات الوافدين في الربع الأول من 2024.. بتراجع سنوي بلغ 24.2%
الحساب الجاري سجل فائضاً بلغ 3.4 مليارات دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي
أحمد مغربي
كشفت بيانات مالية رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن إنفاق الكويتيين على السفر في الربع الأول من 2024 بلغ نحو 1.161 مليار دينار، مسجلا انخفاضا بنحو 14.6% على أساس سنوي مقارنة بمستوى إنفاق بلغ 1.36 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023، فيما شهد ارتفاعا كبيرا بقيمة 296.3 مليون دينار وبنسبة 34.23% مقارنة بالإنفاق المسجل في الربع الأخير من العام 2023 والبالغ قدره 865.4 مليون دينار.
وكما هو معلوم، يشهد إنفاق الكويتيين على السفر انخفاضا ملحوظا خلال الربعين الأخير والأول من كل عام، ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تتمثل في تغير أنماط السفر الموسمية، لاسيما مع تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة في الكويت خلال فصل الشتاء. يفضل العديد من المواطنين البقاء في البلاد بدلا من السفر إلى الخارج، هذا الاتجاه يؤدي إلى تراجع الإنفاق على الرحلات الخارجية، حيث يصبح الترفيه المحلي أكثر جاذبية في هذه الأشهر، كما أن ارتفاع تكاليف السفر الخارجي، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة، يدفع المواطنين إلى تقليل عدد رحلاتهم أو البحث عن وجهات أقرب وأقل تكلفة.
ولكن، كان ملحوظا تغير أذواق المواطنين خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 والذي شهد طفرة ملحوظة في الإنفاق على السفر بارتفاع بلغت نسبته 34.23%.
تحويلات العاملين
ووفقا لأحدث بيانات ميزان المدفوعات لدولة الكويت، بلغ إجمالي تحويلات العاملين (الوافدين) خلال الربع الأول من 2024 نحو 924.2 مليون دينار، مقارنة مع تحويلات بلغت 1.22 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023، أي بانخفاض بلغ 24.2%، أما على أساس ربع سنوي فقد شهدت التحويلات زيادة بأكثر من 4% خلال الربع الأول من العام عند مقارنتها بتحويلات الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 887.5 مليون دينار.
ويلاحظ أن تحويلات العاملين إلى الخارج بدأت تتحسن بشكل ملحوظ بعد انخفاضها خلال الربع الثاني من العام الماضي والتي سجلت فيه مستوى 892.1 مليون دينار، وخلال الربع الثالث من العام والتي سجلت خلاله 867.1 مليون دينار، وفي الربع الأخير والرابع من العام الماضي سجلت 887.5 مليون دينار. وعلى أساس سنوي فقد سجلت تحويلات العاملين خلال الفترة من (الربع الأول 2023 حتى نهاية الربع الأول من 2024) مستوى 4.79 مليارات دينار.
الحساب الجاري
وسجل الحساب الجاري لدولة الكويت فائضا بلغ 3.4 مليارات دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مرتفعا بنحو 4.3% مقارنة بالفائض الذي حققه في الربع الأول من 2023، والذي بلغ 3.26 مليارات دينار، فيما شهد الحساب الجاري فائضا بقيمة 4.11 مليارات دينار خلال الربع الرابع من 2023، وبقيمة 4.18 مليارات دينار خلال الربع الثالث من 2023، وبقيمة 4.22 مليارات دينار خلال الربع الثاني من 2023.
أما الميزان السلعي فقد سجل فائضا خلال الربع الأول من 2024 بقيمة 3.5 مليارات دينار، بانخفاض بلغ نسبته نحو 12% مقارنة بنحو 4 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2023، أما الصادرات السلعية (فوب) فقد سجلت 6 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2024، بانخفاض بلغ نسبته 9% مقارنة بصادرات سلعية بلغت 6.6 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2023. وسجلت الصادرات النفطية مستوى 5.56 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2024، بانخفاض بلغ نسبته 9.2% مقارنة بصادرات نفطية بلغت 6.13 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2023.
وبالنسبة لواردات البلاد السلعية، فقد سجلت 2.5 مليار دينار خلال الربع الأول من 2024، مسجلة انخفاضا بلغ نسبته نحو 2.7% مقارنة بواردات بلغت قيمتها 2.59 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023.
أما رصيد الحساب الجاري والرأسمالي (صافي الإقراض + صافي الاقتراض)، فبلغ 3.4 مليارات دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مرتفعا بنحو 4.6% مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من العام الماضي البالغ 3.2 مليارات دينار.
وحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بنحو 78.5 مليون دينار في الربع الأول من 2024، بانخفاض بلغ نسبته 87% مقارنة بفائض بلغ 603.2 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2024، فيما شهد ارتفاعا بنحو 1912% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي والذي سجل فيه فائضا بلغ 3.9 ملايين دينار.
309 ملايين دينار أنفقها زوار الكويت في 6 أشهر
أظهرت البيانات أن الزائرين للكويت أنفقوا نحو 309 ملايين دينار داخل البلاد خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى نهاية مارس 2024، إذ أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن إنفاق السياح الأجانب في الكويت (الزائرين غير المقيمين) خلال الربع الأول من 2024 بلغ نحو 170.1 مليون دينار، فيما بلغ إنفاقهم خلال الربع الأخير من العام الماضي 138.8 مليون دينار.
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