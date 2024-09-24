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فنية البلدي أقرت إعادة تنظيم ق 14 بـالقبلة

9/24/2024 7:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على طلب إعادة تنظيم القطعة رقم (14) التي تشتمل على عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية.
وتضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية:
- الالتزام بالقرار الوزاري رقم (2023/325) بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.
- أخذ موافقة وزارات الخدمات قبل إصدار الموافقة النهائية.
- الالتزام بقرار مجلس الوزراء.
- الالتزام بالاشتراطات الواردة بكتب إدارة المخطط الهيكلي.
- التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي بشأن تحديد عدد الأدوار المطلوبة لمواقف السيارات المتعددة الأدوار.
- توفير مواقف السيارات داخل حدود موقع المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى.
- يشترط تنفيذ الشارع التخديمي بعرض (17م) من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية.
- أخذ موافقة الجهات ذات الصلة بشأن إلغاء الشارع الفاصل بين القسائم.
- تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.
وقالت م.الأمير إن اللجنة أعادت الى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من الأعضاء م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، م.علياء الفارسي، وم.فرح الرومي، بشأن حديقة الكويت للدراجات الهوائية، وذلك لتحديث الرد والتنسيق مع شركة المشروعات السياحية وهيئة الزراعة وجامعة الكويت والجهات ذات الصلة.
وأوضحت أن اللجنة رفضت الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن إضافة أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية.

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