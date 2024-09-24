فنية البلدي أقرت إعادة تنظيم ق 14 بـالقبلة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على طلب إعادة تنظيم القطعة رقم (14) التي تشتمل على عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية.
وتضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية:
- الالتزام بالقرار الوزاري رقم (2023/325) بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.
- أخذ موافقة وزارات الخدمات قبل إصدار الموافقة النهائية.
- الالتزام بقرار مجلس الوزراء.
- الالتزام بالاشتراطات الواردة بكتب إدارة المخطط الهيكلي.
- التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي بشأن تحديد عدد الأدوار المطلوبة لمواقف السيارات المتعددة الأدوار.
- توفير مواقف السيارات داخل حدود موقع المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى.
- يشترط تنفيذ الشارع التخديمي بعرض (17م) من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية.
- أخذ موافقة الجهات ذات الصلة بشأن إلغاء الشارع الفاصل بين القسائم.
- تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.
وقالت م.الأمير إن اللجنة أعادت الى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من الأعضاء م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، م.علياء الفارسي، وم.فرح الرومي، بشأن حديقة الكويت للدراجات الهوائية، وذلك لتحديث الرد والتنسيق مع شركة المشروعات السياحية وهيئة الزراعة وجامعة الكويت والجهات ذات الصلة.
وأوضحت أن اللجنة رفضت الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن إضافة أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية.
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