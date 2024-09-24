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الجارالله التركيز على الابتكارات التقنية والذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج علاج السمنة

9/24/2024 7:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
شارك استشاري جراحة السمنة ووزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله في مؤتمر الاتحاد الدولي لجراحة السمنة (IFSO) لعام 2024، والذي عقد في ملبورن، أستراليا.
وشدد د.الجارالله في تصريح له عقب عودته من المشاركة في المؤتمر على التركيز على الابتكارات التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة الروبوتية، واستخدام الأدوية الحديثة، والجراحات الأقل تداخلا، لتحسين النتائج العلاجية وتقديم رعاية أكثر كفاءة وفعالية للمرضى في علاج السمنة، لافتا إلى أن المستقبل يحمل الكثير من التطورات الواعدة التي من شأنها أن تغير قواعد اللعبة في هذا المجال الحيوي.
وبين أن المؤتمر شهد مجموعة من المحاضرات العلمية المتميزة التي جمعت خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والتقنيات في مجال جراحة السمنة والتمثيل الغذائي، حيث تم استعراض أبرز المستجدات في هذا المجال الحيوي.
وبين أنه تم خلال المؤتمر التركيز على التقنيات والابتكارات الجديدة في جراحة السمنة، منها استخدام الروبوتات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والإجراءات الجراحية طفيفة التوغل مثل رأب المعدة بالمنظار، إلى جانب الجراحة الموجهة بالبيانات لتخصيص العلاجات بناء على خصائص كل مريض، مشددا على أهمية دمج الجراحة ضمن إطار رعاية صحية شامل لمعالجة السمنة والاضطرابات الأيضية ذات الصلة بشكل أكثر كفاءة.
وبين أن المؤتمر ناقش تأثير جراحة السمنة الأيضية على الخصوبة والحمل لدى كل من النساء والرجال، حيث انه بالنسبة للنساء، تم التأكيد على أهمية الانتظار لفترة من 12 إلى 18 شهرا قبل محاولة الحمل لضمان استقرار الحالة الصحية، أما بالنسبة للرجال، فالجراحة قد تحسن مستويات الهرمونات الذكرية وجودة الحيوانات المنوية، ما يعزز فرص الحمل.

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