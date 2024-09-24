لبنان على حافة الهاوية وبايدن الحل الديبلوماسي مازال ممكنا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التضامن الوطني يتقدم والخسائر البشرية تفوق كل الحروب مع إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يستهدف قيادياً آخر في «حزب الله» وعداد الضحايا مستمر في الارتفاع .. وميقاتي يتوجه إلى نيويورك.. ولودريان يؤكد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
توقفت الحركة في البلاد أمس، وخلت الشوارع في مدن كبرى مثل العاصمة بيروت وجونية وجبيل من حركة السيارات، جراء توسع الحرب الإسرائيلية في يومها الثاني أمس، في العمق اللبناني، بعد تركزها بشكل رئيسي في الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل، إضافة إلى أهداف متفرقة وضعها الجيش الإسرائيلي ضمن لائحة استهدافاته.
وبـــدت التطـــــورات العسكرية ككــرة الثلج تتدحرج وترخي بظلالها على الحركة في البلاد، ما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التوجه إلى نيويورك «نظرا إلى التطورات الراهنة، لإجراء المزيد من الاتصالات»، وفق بيان صادر عن مكتبه، وبالتالي تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر أمس.
وبــــرزت المطالــــب الإسرائيلية التي ربطت وقف الحرب الواسعة على لبنان، بوقف «جبهة الإسناد» لغزة، التي أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان في اليوم التالي لعملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة «حماس» في 7 أكتوبر.
وليس سرا ان التطورات الأخيرة أحدثت انقساما في المجتمع اللبناني، لجهة المجاهرة أكثر بعدم جدوى ربط لبنان بالحرب في غزة، وانتقاد «وحدة الساحات»، إلا ان التضامن الوطني ضد الاعتداءات الإسرائيلية غطى هذه الانتقادات، لمصلحة تأمين النازحين اللبنانيين، وحماية المدنيين وتوفير مقومات الصمود من مسكن وأكل وشرب وأدوية ومستلزمات طبية ومحروقات.
وواصلت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية الواسعة على لبنان والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «سهام الشمال»، الارتفاع مسجلة مئات الضحايا ونحو ألفي مصاب، لتبلغ ما يعادل ثلث عدد الضحايا على مدى 33 يوما في حرب يوليو 2006. ويبدو أن حجم الخسائر البشرية للجولة الجديدة من المواجهة يفوق أرقام كل الحروب مع إسرائيل.
ولفت وزير الصحة فراس الأبيض إلى أن «المستشفيات قامت بالدور المطلوب منها ولذا السؤال اليوم: هل ستتحمل الدولة واجباتها تجاه هذا القطاع؟ والجواب هو نعم. وقد عقدنا اجتماعا مع وزير المالية لنقدم للمستشفيات جزءا من مستحقاتها».
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربت في الجنوب اللبناني والبقاع وجرد كسروان وجبيل وفي عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث نفذت محاولة اغتيال فاشلة ضد القيادي في «حزب الله» علي كركي الذي حل في المنصب العسكري لإبراهيم عقيل الذي قضى مع 14 من معاونيه في عملية اغتيال إسرائيلية كبرى يوم الجمعة الماضي.
وسقط الضحايا أشلاء أفرادا وأسرا، وغالبيتهم من المدنيين.
ونفذت إسرائيل بعد ظهر أمس غارة جوية جديدة على ضاحية بيروت، حيث استهدفت مبنى سكنيا من 6 طبقات مقابل حسينية الخنساء في منطقة الغبيري بالضاحية. وأدت إلى انهيار الطابقين العلويين من المبنى.
وعلى الأثر أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «نفذ هجوما دقيقا» في الضاحية الجنوبية، فيما ذكرت الإذاعة التابعة له ان «الجيش نفذ محاولة اغتيال في الضاحية».
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن هدف الهجوم في بيروت هو قائد المنظومات الصاروخية لحزب الله إبراهيم قبيسي.
وتسببت الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة، في حركة نزوح كثيفة من قرى وبلدات في جنوب لبنان. وخبر الناس الذين تركوا بيوتهم وأرزاقهم معاناة من نوع آخر بتمضية أكثر من 9 ساعات في سياراتهم لبلوغ العاصمة بيروت، ليبدأوا بعدها رحلة معاناة أخرى في البحث عن مأوى، لمن لم يحجز سلفا مسكنا، ولمن لا يملك المال الوفير لفتح المنازل التي تخطت بدلات إيجارها أسعار وحدات سكنية أكبر منها مساحة في العاصمة الفرنسية باريس أثناء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة.
وخاض النازحون مواجهات مع أبناء وطنهم، وشعر البعض منهم بأنه غير مرحب به في بعض المناطق مثل دير قوبل في الجبل، التي منعت شرطتها البلدية الدخول إلى البلدة لغير المعروفين من أهلها.
وسارع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى احتواء ما جرى في دير قوبل، بتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري جاء فيها: «جبلنا جبلكم وبيوتنا بيوتكم».
وتكرر الأمر في حي عين الرمانة بالجزء الشرقي من بلدة الشياح قضاء بعبدا على تخوم الضاحية الجنوبية، حيث تدخل الجيش اللبناني لفض إشكالات.
فيما أحجم عدد من أصحاب المجمعات البحرية عن فتح شاليهاتهم أمام النازحين على رغم نهاية موسم الصيف وسقوط المطر، بدعوى عدم تعريض المجمعات لخطر الاستهداف.
على ان التضامن لم يغب، بفتح دور العبادة والكنائس في زحلة والصفرا بكسروان، والمدارس وعدد من الأديرة. وهبت طرابلس وبلدات عدة في إقليم الخروب وزغرتا لاحتضان النازحين بالمجان بمبادرات فردية.
في حين وقفت الدولة عاجزة، وسقطت وزارة الداخلية والبلديات في امتحان التخفيف من ساعات الازدحام، وتجنيب الناس متابعة غارات إسرائيلية على الخط الساحلي من الجنوب إلى بيروت، وخصوصا في الغازية على المدخل الجنوبي لمدينة صيدا وغيرها من قرى شرق صيدا.
وكتب الرئيس سعد الحريري في وقت متأخر من مساء الاثنين في حسابه على «إكس»: «التضامن الوطني واجب أخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان. أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي اعتبار».
وكانت بيروت قبلة لغالبية النازحين الذين احتاطوا وأجروا حجوزات مسبقة لمنازل في كل أحيائها.
وسيمر وقت كثير قبل إلقاء الضوء على ضحايا سقطوا في منازلهم، بينهم عائلات كاملة، مثل المقدم المتقاعد في الجيش اللبناني أحمد غريب الذي قضى في منزله في صور مع زوجته وبناتهما الثلاث. كما سقط 3 جنود للجيش اللبناني في منازلهم بالجنوب، وليس في مراكزهم العسكرية.
وبعيدا من الحرب الإسرائيلية الموسعة، بدا ان زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان قد أخفقت في بلوغ أهدافها لجهة تحريك الملف الرئاسي المتعثر إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022. واستهل لودريان لقاءاته مع قائد الجيش العماد جوزف عون باليرزة. وتركز الحديث عن أوضاع الجيش في الفترة الحالية وحاجاته، ودوره في اليوم التالي لنهاية الحرب. وجدد العماد عون عرض وضع المؤسسة العسكرية المتماسكة في أصعب الظروف المعيشية التي يمر بها أفرادها. ولم تتناول المباحثات شؤونا سياسية.
كما التقى أمس في السرايا الحكومية ببيروت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجال على غالبية القيادات ورؤساء الكتل النيابية. وجدد لودريان من السرايا التأكيد «على دعم فرنسا للبنان، والوقوف إلى جانبه في كل الظروف». وتناول الملف الرئاسي بالقول انه سيقوم بجهود «لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين للوصول إلى تفاهم يفضي إلى انتخاب رئيس جديد».
شركات طيران خليجية تعلِّق رحلاتها من بيروت وإليها حتى اليوم
دبي - أ.ف.پ: أعلنت شركات طيران خليجية، أبرزها طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية اليوم تعليق رحلاتها من بيروت وإليها حتى أمس ضمنا، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان.
وأفادت شركة طيران الإمارات في بيان بإلغاء رحلاتها «بين دبي وبيروت يومي 24 و25 سبتمبر 2024».
وأضافت انه «نواصل مراقبة الوضع في لبنان عن كثب ونتواصل مع السلطات المعنية بشأن التطورات وسنقدم التحديثات حسب الحاجة (...) سلامة طاقمنا وعملائنا لها أهمية قصوى ولن يتم المساس بها».
وقالت شركة «طيران الاتحاد» الإماراتية أيضا في بيان لفرانس برس إنها ألغت «خدماتها من بيروت وإليها يوم الأربعاء 25 سبتمبر استجابة للتطورات الإقليمية الجارية» بعدما كانت ألغت رحلات الثلاثاء. وبالمثل، أكدت شركة «فلاي دبي» الإماراتية للطيران المنخفض التكلفة أنها علقت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية ليومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال متحدث باسم الشركة ردا على سؤال من وكالة فرانس برس إنه «تم إلغاء رحلات فلاي دبي بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي يومي 24 و25 سبتمبر بسبب التطورات الجارية».
بدورها، كانت الخطوط الجوية القطرية أكدت في بيان أنه «نظرا للوضع القائم في لبنان، علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 سبتمبر».
وقال مصدر في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن «كل رحلاتنا محجوزة بالكامل بسبب إلغاء شركات طيران أخرى للرحلات. لا يوجد مقعد واحد متاح لأي وجهة قبل يوم الأحد».
وسبق أن علقت خطوط جوية عدة رحلاتها إلى بيروت على غرار لوفتهانزا الألمانية، وإير فرانس الفرنسية.
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: لا نرغب في اجتياح بري للبنان
أ.ف.پ: قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل لا ترغب في اجتياح لبنان، بعد تنفيذ غارات كثيفة دامية فيه.
وقال دانون «خضنا تجربة في لبنان في الماضي. لسنا راغبين في بدء أي اجتياح بري في أي مكان».
MENAFN24092024000130011022ID1108711466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.