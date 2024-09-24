لبنان على حافة الهاوية وبايدن الحل الديبلوماسي مازال ممكنا



التضامن الوطني يتقدم والخسائر البشرية تفوق كل الحروب مع إسرائيل الجيش الإسرائيلي يستهدف قيادياً آخر في «حزب الله» وعداد الضحايا مستمر في الارتفاع .. وميقاتي يتوجه إلى نيويورك.. ولودريان يؤكد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان





بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

توقفت الحركة في البلاد أمس، وخلت الشوارع في مدن كبرى مثل العاصمة بيروت وجونية وجبيل من حركة السيارات، جراء توسع الحرب الإسرائيلية في يومها الثاني أمس، في العمق اللبناني، بعد تركزها بشكل رئيسي في الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل، إضافة إلى أهداف متفرقة وضعها الجيش الإسرائيلي ضمن لائحة استهدافاته.

وبـــدت التطـــــورات العسكرية ككــرة الثلج تتدحرج وترخي بظلالها على الحركة في البلاد، ما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التوجه إلى نيويورك «نظرا إلى التطورات الراهنة، لإجراء المزيد من الاتصالات»، وفق بيان صادر عن مكتبه، وبالتالي تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر أمس.

وبــــرزت المطالــــب الإسرائيلية التي ربطت وقف الحرب الواسعة على لبنان، بوقف «جبهة الإسناد» لغزة، التي أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان في اليوم التالي لعملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة «حماس» في 7 أكتوبر.

وليس سرا ان التطورات الأخيرة أحدثت انقساما في المجتمع اللبناني، لجهة المجاهرة أكثر بعدم جدوى ربط لبنان بالحرب في غزة، وانتقاد «وحدة الساحات»، إلا ان التضامن الوطني ضد الاعتداءات الإسرائيلية غطى هذه الانتقادات، لمصلحة تأمين النازحين اللبنانيين، وحماية المدنيين وتوفير مقومات الصمود من مسكن وأكل وشرب وأدوية ومستلزمات طبية ومحروقات.

وواصلت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية الواسعة على لبنان والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «سهام الشمال»، الارتفاع مسجلة مئات الضحايا ونحو ألفي مصاب، لتبلغ ما يعادل ثلث عدد الضحايا على مدى 33 يوما في حرب يوليو 2006. ويبدو أن حجم الخسائر البشرية للجولة الجديدة من المواجهة يفوق أرقام كل الحروب مع إسرائيل.

ولفت وزير الصحة فراس الأبيض إلى أن «المستشفيات قامت بالدور المطلوب منها ولذا السؤال اليوم: هل ستتحمل الدولة واجباتها تجاه هذا القطاع؟ والجواب هو نعم. وقد عقدنا اجتماعا مع وزير المالية لنقدم للمستشفيات جزءا من مستحقاتها».

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربت في الجنوب اللبناني والبقاع وجرد كسروان وجبيل وفي عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث نفذت محاولة اغتيال فاشلة ضد القيادي في «حزب الله» علي كركي الذي حل في المنصب العسكري لإبراهيم عقيل الذي قضى مع 14 من معاونيه في عملية اغتيال إسرائيلية كبرى يوم الجمعة الماضي.

وسقط الضحايا أشلاء أفرادا وأسرا، وغالبيتهم من المدنيين.

ونفذت إسرائيل بعد ظهر أمس غارة جوية جديدة على ضاحية بيروت، حيث استهدفت مبنى سكنيا من 6 طبقات مقابل حسينية الخنساء في منطقة الغبيري بالضاحية. وأدت إلى انهيار الطابقين العلويين من المبنى.

وعلى الأثر أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «نفذ هجوما دقيقا» في الضاحية الجنوبية، فيما ذكرت الإذاعة التابعة له ان «الجيش نفذ محاولة اغتيال في الضاحية».

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن هدف الهجوم في بيروت هو قائد المنظومات الصاروخية لحزب الله إبراهيم قبيسي.

وتسببت الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة، في حركة نزوح كثيفة من قرى وبلدات في جنوب لبنان. وخبر الناس الذين تركوا بيوتهم وأرزاقهم معاناة من نوع آخر بتمضية أكثر من 9 ساعات في سياراتهم لبلوغ العاصمة بيروت، ليبدأوا بعدها رحلة معاناة أخرى في البحث عن مأوى، لمن لم يحجز سلفا مسكنا، ولمن لا يملك المال الوفير لفتح المنازل التي تخطت بدلات إيجارها أسعار وحدات سكنية أكبر منها مساحة في العاصمة الفرنسية باريس أثناء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة.

وخاض النازحون مواجهات مع أبناء وطنهم، وشعر البعض منهم بأنه غير مرحب به في بعض المناطق مثل دير قوبل في الجبل، التي منعت شرطتها البلدية الدخول إلى البلدة لغير المعروفين من أهلها.

وسارع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى احتواء ما جرى في دير قوبل، بتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري جاء فيها: «جبلنا جبلكم وبيوتنا بيوتكم».

وتكرر الأمر في حي عين الرمانة بالجزء الشرقي من بلدة الشياح قضاء بعبدا على تخوم الضاحية الجنوبية، حيث تدخل الجيش اللبناني لفض إشكالات.

فيما أحجم عدد من أصحاب المجمعات البحرية عن فتح شاليهاتهم أمام النازحين على رغم نهاية موسم الصيف وسقوط المطر، بدعوى عدم تعريض المجمعات لخطر الاستهداف.

على ان التضامن لم يغب، بفتح دور العبادة والكنائس في زحلة والصفرا بكسروان، والمدارس وعدد من الأديرة. وهبت طرابلس وبلدات عدة في إقليم الخروب وزغرتا لاحتضان النازحين بالمجان بمبادرات فردية.

في حين وقفت الدولة عاجزة، وسقطت وزارة الداخلية والبلديات في امتحان التخفيف من ساعات الازدحام، وتجنيب الناس متابعة غارات إسرائيلية على الخط الساحلي من الجنوب إلى بيروت، وخصوصا في الغازية على المدخل الجنوبي لمدينة صيدا وغيرها من قرى شرق صيدا.

وكتب الرئيس سعد الحريري في وقت متأخر من مساء الاثنين في حسابه على «إكس»: «‏التضامن الوطني واجب أخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان. أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي اعتبار».

وكانت بيروت قبلة لغالبية النازحين الذين احتاطوا وأجروا حجوزات مسبقة لمنازل في كل أحيائها.

وسيمر وقت كثير قبل إلقاء الضوء على ضحايا سقطوا في منازلهم، بينهم عائلات كاملة، مثل المقدم المتقاعد في الجيش اللبناني أحمد غريب الذي قضى في منزله في صور مع زوجته وبناتهما الثلاث. كما سقط 3 جنود للجيش اللبناني في منازلهم بالجنوب، وليس في مراكزهم العسكرية.

وبعيدا من الحرب الإسرائيلية الموسعة، بدا ان زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان قد أخفقت في بلوغ أهدافها لجهة تحريك الملف الرئاسي المتعثر إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022. واستهل لودريان لقاءاته مع قائد الجيش العماد جوزف عون باليرزة. وتركز الحديث عن أوضاع الجيش في الفترة الحالية وحاجاته، ودوره في اليوم التالي لنهاية الحرب. وجدد العماد عون عرض وضع المؤسسة العسكرية المتماسكة في أصعب الظروف المعيشية التي يمر بها أفرادها. ولم تتناول المباحثات شؤونا سياسية.

كما التقى أمس في السرايا الحكومية ببيروت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجال على غالبية القيادات ورؤساء الكتل النيابية. وجدد لودريان من السرايا التأكيد «على دعم فرنسا للبنان، والوقوف إلى جانبه في كل الظروف». وتناول الملف الرئاسي بالقول انه سيقوم بجهود «لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين للوصول إلى تفاهم يفضي إلى انتخاب رئيس جديد».

شركات طيران خليجية تعلِّق رحلاتها من بيروت وإليها حتى اليوم



دبي - أ.ف.پ: أعلنت شركات طيران خليجية، أبرزها طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية اليوم تعليق رحلاتها من بيروت وإليها حتى أمس ضمنا، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان.

وأفادت شركة طيران الإمارات في بيان بإلغاء رحلاتها «بين دبي وبيروت يومي 24 و25 سبتمبر 2024».

وأضافت انه «نواصل مراقبة الوضع في لبنان عن كثب ونتواصل مع السلطات المعنية بشأن التطورات وسنقدم التحديثات حسب الحاجة (...) سلامة طاقمنا وعملائنا لها أهمية قصوى ولن يتم المساس بها».

وقالت شركة «طيران الاتحاد» الإماراتية أيضا في بيان لفرانس برس إنها ألغت «خدماتها من بيروت وإليها يوم الأربعاء 25 سبتمبر استجابة للتطورات الإقليمية الجارية» بعدما كانت ألغت رحلات الثلاثاء. وبالمثل، أكدت شركة «فلاي دبي» الإماراتية للطيران المنخفض التكلفة أنها علقت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية ليومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال متحدث باسم الشركة ردا على سؤال من وكالة فرانس برس إنه «تم إلغاء رحلات فلاي دبي بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي يومي 24 و25 سبتمبر بسبب التطورات الجارية».

بدورها، كانت الخطوط الجوية القطرية أكدت في بيان أنه «نظرا للوضع القائم في لبنان، علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 سبتمبر».

وقال مصدر في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن «كل رحلاتنا محجوزة بالكامل بسبب إلغاء شركات طيران أخرى للرحلات. لا يوجد مقعد واحد متاح لأي وجهة قبل يوم الأحد».

وسبق أن علقت خطوط جوية عدة رحلاتها إلى بيروت على غرار لوفتهانزا الألمانية، وإير فرانس الفرنسية.

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: لا نرغب في اجتياح بري للبنان



أ.ف.پ: قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل لا ترغب في اجتياح لبنان، بعد تنفيذ غارات كثيفة دامية فيه.

وقال دانون «خضنا تجربة في لبنان في الماضي. لسنا راغبين في بدء أي اجتياح بري في أي مكان».