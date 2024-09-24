ممثل الأمير تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير الخدمات وبرامج التدريب للكويتيين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
هذا، وقد نقل
سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى سموه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالح العمل الخليجي المشترك بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وزير
الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.
ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري القطري والشيخة عليا بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم للأمم المتحدة لدولة قطر والشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأميركية.
كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمـــــو الأميـــر الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.
كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحـب السمــــو الأميـــر الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية تركيا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط الكويت وجمهورية اليمن وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورئيس الاتحاد الأفريقي.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمـــو الأميــــر الــشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس د.محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحـــب الســــمو الأميــر الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة بين الكويت وجمهورية المالديف الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية پولندا الصديقة.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحـــب السمو الأميـــر الشيــخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية پولندا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بالرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة على هامش أعمال اجتماعات الــدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص الصديقة.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية قبرص الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة. هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية لاتفيا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة. هذا، وقد حمله سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالح العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي. كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيسة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء لجمهورية إيطاليا.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين الكويت وجمهورية إيطاليا وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس حمزة عبدي بري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين الكويت وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية لشؤون تغيير المناخ جون كيري. وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع في شؤون التغير المناخي وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي.
هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتم تبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وقد أكد سمو ولي العهد خلال اللقاء على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين دولة الكويت والبنك الدولي في مجال تطوير الخدمات والاستشارات وبرامج التدريب للكويتيين لدى البنك الدولي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية واكتساب الخبرة العملية.
ممثل الأمير: صقل مهارات الشباب عبر نقل خبرات «جوجل» التكنولوجية لهم
نيويورك - كونا: استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة ألفابت «جوجل». هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورغبة سموه في تعزيز تواجد الشركات العالمية ونقل خبراتها لدولة الكويت. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية من أهمها متابعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية الموقعة مع دولة الكويت ومشاريع مراكز البيانات المزمع إنشاؤها وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما أكد سمو ولي العهد حرصه على التركيز على تطوير وصقل مهارات الشباب الكويتي عبر نقل خبرات الشركة التكنولوجية لهم. حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح، ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، ومدير عام شركة «جوجل» فرع الكويت شيماء التركيت.
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