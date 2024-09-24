ممثل الأمير تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير الخدمات وبرامج التدريب للكويتيين

MENAFN - Al-Anbaa) التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.هذا، وقد سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى سموه.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالح العمل الخليجي المشترك بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري القطري والشيخة عليا بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم للأمم المتحدة لدولة قطر والشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأميركية.كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمـــــو الأميـــر الشيخ مشعل الأحمد إليه.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة.هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحـب السمــــو الأميـــر الشيخ مشعل الأحمد إليه.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية تركيا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط الكويت وجمهورية اليمن وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورئيس الاتحاد الأفريقي.هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمـــو الأميــــر الــشيخ مشعل الأحمد إليه.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس د.محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة.هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحـــب الســــمو الأميــر الشيخ مشعل الأحمد إليه.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة بين الكويت وجمهورية المالديف الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية پولندا الصديقة.هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحـــب السمو الأميـــر الشيــخ مشعل الأحمد إليه.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية پولندا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بالرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة على هامش أعمال اجتماعات الــدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليه.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص الصديقة.هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية قبرص الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة. هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية لاتفيا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة. هذا، وقد حمله سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالح العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي. كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيسة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء لجمهورية إيطاليا.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين الكويت وجمهورية إيطاليا وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس حمزة عبدي بري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين الكويت وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية لشؤون تغيير المناخ جون كيري. وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع في شؤون التغير المناخي وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي.هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتم تبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.وقد أكد سمو ولي العهد خلال اللقاء على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين دولة الكويت والبنك الدولي في مجال تطوير الخدمات والاستشارات وبرامج التدريب للكويتيين لدى البنك الدولي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية واكتساب الخبرة العملية.

ممثل الأمير: صقل مهارات الشباب عبر نقل خبرات «جوجل» التكنولوجية لهم

نيويورك - كونا: استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة ألفابت «جوجل». ‏‎هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورغبة سموه في تعزيز تواجد الشركات العالمية ونقل خبراتها لدولة الكويت. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية من أهمها متابعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية الموقعة مع دولة الكويت ومشاريع مراكز البيانات المزمع إنشاؤها وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما أكد سمو ولي العهد حرصه على التركيز على تطوير وصقل مهارات الشباب الكويتي عبر نقل خبرات الشركة التكنولوجية لهم. ‏‎حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح، ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، ومدير عام شركة «جوجل» فرع الكويت شيماء التركيت.