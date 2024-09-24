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110 آلاف مواطن و790 ألف وافد لم يجروا البصمة البيومترية

9/24/2024 7:22:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمير زكي - منصور السلطان
أعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء أنه سيتم إيقاف العمل في مكاتب التبصيم بمراكز المجمعات التجارية ابتداء من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه سيتم استقبال المراجعين بالمراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية في إدارات تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية التي تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء بعد الانتهاء من المهلة المحددة.
وأوضحت أنه يجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق «سهل» في خانة المواعيد قبل التوجه إلى المراكز المخصصة. وذكرت أن أماكن البصمة البيومترية في المجمعات التجارية تقدم خدمات البصمات حتى 30 سبتمبر الجاري دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق، وهي مجمعات «360» و«الأفنيوز» و«الكوت مول» و«العاصمة مول» ومجمع الوزارات.
وعلى صعيد ذي صلة، قال المقدم حمد الشمري من إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في وزارة الداخلية إن عدد المواطنين الذين لم يجروا البصمة البيومترية بلغ 110 آلاف من أصل 900 ألف و500 مواطن، بينما بلغ عدد الوافدين نحو 790 ألفا من أصل مليونين و600 ألف.
ولفت المقدم الشمري إلى أنه لا مخالفة أو إيقاف معاملات للطلبة المبتعثين ومرضى العلاج بالخارج حتى عودتهم إلى البلاد لعمل البصمة لهم في المطار.
وأوضح المقدم الشمري أن نسبة الإقبال على إجراء البصمة للمواطنين كبيرة جدا حيث وصلت إلى 6 آلاف شخص يوميا يقومون بالتبصيم مقارنة بالسابق والتي كانت تصل إلى 600 شخص فقط في جميع المراكز.
وحذر المقدم الشمري من أن من لا يقوم بإجراء البصمة البيومترية سيتم إيقاف جميع معاملاته في وزارات الدولة.

MENAFN24092024000130011022ID1108711463

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