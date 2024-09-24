110 آلاف مواطن و790 ألف وافد لم يجروا البصمة البيومترية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أمير زكي - منصور السلطان
أعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء أنه سيتم إيقاف العمل في مكاتب التبصيم بمراكز المجمعات التجارية ابتداء من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه سيتم استقبال المراجعين بالمراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية في إدارات تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية التي تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء بعد الانتهاء من المهلة المحددة.
وأوضحت أنه يجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق «سهل» في خانة المواعيد قبل التوجه إلى المراكز المخصصة. وذكرت أن أماكن البصمة البيومترية في المجمعات التجارية تقدم خدمات البصمات حتى 30 سبتمبر الجاري دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق، وهي مجمعات «360» و«الأفنيوز» و«الكوت مول» و«العاصمة مول» ومجمع الوزارات.
وعلى صعيد ذي صلة، قال المقدم حمد الشمري من إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في وزارة الداخلية إن عدد المواطنين الذين لم يجروا البصمة البيومترية بلغ 110 آلاف من أصل 900 ألف و500 مواطن، بينما بلغ عدد الوافدين نحو 790 ألفا من أصل مليونين و600 ألف.
ولفت المقدم الشمري إلى أنه لا مخالفة أو إيقاف معاملات للطلبة المبتعثين ومرضى العلاج بالخارج حتى عودتهم إلى البلاد لعمل البصمة لهم في المطار.
وأوضح المقدم الشمري أن نسبة الإقبال على إجراء البصمة للمواطنين كبيرة جدا حيث وصلت إلى 6 آلاف شخص يوميا يقومون بالتبصيم مقارنة بالسابق والتي كانت تصل إلى 600 شخص فقط في جميع المراكز.
وحذر المقدم الشمري من أن من لا يقوم بإجراء البصمة البيومترية سيتم إيقاف جميع معاملاته في وزارات الدولة.
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