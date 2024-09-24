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الداخلية مكافحة عمليات الابتزاز الإلكتروني وحماية الجميع منها

9/24/2024 7:22:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد ناصر أبوصليب أمس الثلاثاء حرص الوزارة من خلال حملة العام الدراسي 2024-2025 على نشر رسائل التوعية لمكافحة عمليات الابتزاز الإلكتروني وحماية المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية.
وقال أبوصليب في تصريح لـ «كونا» إن الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يعدون الفئة الأكثر استهدافا من ضعاف النفوس.
وأضاف ان العديد من أولياء الأمور لا يدركون مدى خطورة بعض الألعاب الإلكترونية (الأونلاين) التي تتيح التواصل والمشاركة بين الأشخاص، مما يعرض الأطفال لمخاطر مثل الابتزاز الإلكتروني، مطالبا أولياء الأمور بضرورة حماية أبنائهم ومتابعة نشاطاتهم الإلكترونية باستمرار. وأشار أبوصليب إلى أن تزايد القضايا المتعلقة بالألعاب الإلكترونية أصبح يتطلب تحركا جديا من جميع الأطراف خصوصا من أولياء الأمور، مبينا أن «الداخلية» ركزت من خلال حملتها التوعوية والأمنية والتربوية للعام الدراسي 2024-2025 على توجيه رسالة مباشرة لأولياء الأمور تؤكد فيها دورهم الأساسي في حماية أبنائهم من المخاطر الإلكترونية.
وأوضح أن دور الوزارة يكمن في ضبط المجرمين المتورطين في هذه الجرائم فيما الدور الأهم يبدأ من الأسرة إذ يجب على أولياء الأمور مراقبة ما يستخدمه أبناؤهم من تطبيقات وألعاب إلكترونية وفهم التأثيرات السلبية التي قد تنتج عنها.

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