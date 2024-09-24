تعديل قانون الجنسية



جواز سحب الجنسية عند الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي

تهنئة المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني الـ 94

إدانة واستنكار العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في لبنان

استعراض تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي لتحقيق الاستدامة المالية التمهيد لحلّ وتصفية الجمعيات والمبرات الخيرية المخالفة





وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إضافة إلى أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقا لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وكذلك إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.

واطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قياديي ومسؤولي الجهاز بشأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لجميع العاملين.

كما اطلع المجلس على عرض مرئي بشأن الحالة المالية للدولة في 31 مارس 2024. كما احيط المجلس علما بشأن دراسة وزارة الشؤون عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام تمهيدا لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات ودراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابها العديد من المخالفات تمهيدا لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات والمبرات الخيرية.

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وبمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة.





ولمزيد من التفاصيل:

أصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية: جواز سحب الجنسية من الكويتي إذا أُدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا



مجلس الوزراء: لا يترتب على زواج الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتيةولا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية أن تصبح زوجته كويتية



المجلس أشاد بكلمة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو في قمة المستقبل والذي جدد فيها سموه المناشدة بضرورة التزام الجميع بالقانون مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة

حل وتصفية جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية غير الفعالة والمخالفةللقوانين



تعديل بعض أحكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

اعتماد محضر لجنة تحقيق الجنسية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ممن حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير الحدّ من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية وتحقيق الاستدامة المالية للدولة وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لجميع العاملين



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، والذي جدد فيها سموه المناشدة بضرورة التزام الجميع بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدا عن ازدواجية المعايير، مستنكرا ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، معتبرا عجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان بأنه مثال قاطع ومؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.

وأكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في كلمته حرص الكويت بعد استقلالها في عام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيمانا منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نموا، مشيرا سموه إلى ان الصندوق قدم منذ عام 1961 تمويلات ميسرة وصل عددها إلى 1073 ما بين قرض ومنحة مساهمة من دولة الكويت في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دول. وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء للحفاظ على الهوية الوطنية، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إضافة إلى أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقا لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام وعدد من قياديي الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2024، استنادا إلى المادة 150 من الدستور.

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بشأن صدور القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والذي تنص مادته الأولى حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المباني وخارجها لجميع مناطق الكويت، في حين نصت مادته الثانية على تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفقا للاستعمال المحدد للمبنى.

وفي إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على القيام بدورها الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية، أحاطت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مجلس الوزراء علما بإعداد الوزارة دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام، والذي تبين أن هذه الجمعيات غير فعالة ومخالفة لمواد القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، تمهيدا لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات، مشيرة إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابهم العديد من المخالفات، تمهيدا لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات والمبرات الخيرية.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قياديي ومسؤولي الجهاز بشأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لجميع العاملين، وإعداد الجهات الحكومية لاستراتيجيات مرتبطة برؤية الكويت، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي.

التضامن مع لبنان ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادته واستقراره

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضا كل ما من شأنه المساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستقرارها.

وجدد مجلس الوزراء التحذير من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دول المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.

تهنئة السعودية باليوم الوطني

بمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وأن يديم على المملكة الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والرفاه، مشيدا بالنهضة المباركة للمملكة وبدورها الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين.