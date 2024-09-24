تعديل قانون الجنسية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
جواز سحب الجنسية عند الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي
تهنئة المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني الـ 94
إدانة واستنكار العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في لبنان
استعراض تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي لتحقيق الاستدامة المالية
التمهيد لحلّ وتصفية الجمعيات والمبرات الخيرية المخالفة
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إضافة إلى أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقا لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وكذلك إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
واطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قياديي ومسؤولي الجهاز بشأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لجميع العاملين.
كما اطلع المجلس على عرض مرئي بشأن الحالة المالية للدولة في 31 مارس 2024. كما احيط المجلس علما بشأن دراسة وزارة الشؤون عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام تمهيدا لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات ودراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابها العديد من المخالفات تمهيدا لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات والمبرات الخيرية.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وبمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة.
ولمزيد من التفاصيل:
أصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية: جواز سحب الجنسية من الكويتي إذا أُدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا
مجلس الوزراء: لا يترتب على زواج الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتيةولا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية أن تصبح زوجته كويتية
المجلس أشاد بكلمة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو في قمة المستقبل والذي جدد فيها سموه المناشدة بضرورة التزام الجميع بالقانون مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة
حل وتصفية جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية غير الفعالة والمخالفةللقوانين
تعديل بعض أحكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
اعتماد محضر لجنة تحقيق الجنسية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ممن حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير
الحدّ من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية وتحقيق الاستدامة المالية للدولة وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لجميع العاملين
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، والذي جدد فيها سموه المناشدة بضرورة التزام الجميع بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدا عن ازدواجية المعايير، مستنكرا ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، معتبرا عجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان بأنه مثال قاطع ومؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.
وأكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في كلمته حرص الكويت بعد استقلالها في عام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيمانا منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نموا، مشيرا سموه إلى ان الصندوق قدم منذ عام 1961 تمويلات ميسرة وصل عددها إلى 1073 ما بين قرض ومنحة مساهمة من دولة الكويت في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دول. وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء للحفاظ على الهوية الوطنية، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إضافة إلى أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقا لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام وعدد من قياديي الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2024، استنادا إلى المادة 150 من الدستور.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بشأن صدور القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والذي تنص مادته الأولى حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المباني وخارجها لجميع مناطق الكويت، في حين نصت مادته الثانية على تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفقا للاستعمال المحدد للمبنى.
وفي إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على القيام بدورها الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية، أحاطت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مجلس الوزراء علما بإعداد الوزارة دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام، والذي تبين أن هذه الجمعيات غير فعالة ومخالفة لمواد القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، تمهيدا لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات، مشيرة إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابهم العديد من المخالفات، تمهيدا لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات والمبرات الخيرية.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قياديي ومسؤولي الجهاز بشأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لجميع العاملين، وإعداد الجهات الحكومية لاستراتيجيات مرتبطة برؤية الكويت، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي.
التضامن مع لبنان ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادته واستقراره
أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضا كل ما من شأنه المساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستقرارها.
وجدد مجلس الوزراء التحذير من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دول المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.
تهنئة السعودية باليوم الوطني
بمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وأن يديم على المملكة الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والرفاه، مشيدا بالنهضة المباركة للمملكة وبدورها الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين.
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