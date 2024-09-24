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الكويت تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان الهجوم انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية

9/24/2024 7:22:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية أمس الثلاثاء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.
وقالت «الخارجية» في بيان إن هذا الهجوم يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.
وحذرت مجددا من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دولها لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.
وأكدت تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضة كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.
من جانبها، أطلقت جمعية الهلال الأحمر أمس الثلاثاء حملة مساعدات إنسانية عاجلة للأسر النازحة من المناطق التي طالتها غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي في لبنان.
وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لـ «كونا» إنه تم إطلاق الحملة الإنسانية العاجلة من قبل الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بسبب عملية النزوح الكثيفة من مناطق جنوب لبنان التي تعرضت أمس الأول الاثنين لغارات عنيفة من طيران الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح بطرس أن المواد الإغاثية التي ستوزع على الأسر النازحة عبارة عن مواد غذائية ومواد تنظيف وفرش وبطانيات تكفي لعشرة آلاف أسرة نازحة.
وأضاف أن الحملة العاجلة انطلقت في عدد من مراكز الإيواء والمدارس التي تم تخصيصها لهذه الأسر في المناطق المختلفة من قبل السلطات اللبنانية المحلية.
وأعرب بطرس عن خالص شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على إطلاق هذه الحملة ولمواقفها الدائمة في دعم لبنان وعلى ما تقدمه للبنانيين من عون لتخفيف معاناتهم وآلامهم.

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