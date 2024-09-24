الكويت تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان الهجوم انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعربت وزارة الخارجية أمس الثلاثاء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.
وقالت «الخارجية» في بيان إن هذا الهجوم يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.
وحذرت مجددا من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دولها لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.
وأكدت تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضة كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.
من جانبها، أطلقت جمعية الهلال الأحمر أمس الثلاثاء حملة مساعدات إنسانية عاجلة للأسر النازحة من المناطق التي طالتها غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي في لبنان.
وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لـ «كونا» إنه تم إطلاق الحملة الإنسانية العاجلة من قبل الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بسبب عملية النزوح الكثيفة من مناطق جنوب لبنان التي تعرضت أمس الأول الاثنين لغارات عنيفة من طيران الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح بطرس أن المواد الإغاثية التي ستوزع على الأسر النازحة عبارة عن مواد غذائية ومواد تنظيف وفرش وبطانيات تكفي لعشرة آلاف أسرة نازحة.
وأضاف أن الحملة العاجلة انطلقت في عدد من مراكز الإيواء والمدارس التي تم تخصيصها لهذه الأسر في المناطق المختلفة من قبل السلطات اللبنانية المحلية.
وأعرب بطرس عن خالص شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على إطلاق هذه الحملة ولمواقفها الدائمة في دعم لبنان وعلى ما تقدمه للبنانيين من عون لتخفيف معاناتهم وآلامهم.
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