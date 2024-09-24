الساكت عن خطاب الملك: حان الوقت ليستجيب العالم لكلام العقل والاتزان والحكمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 أيلول ( بترا )- قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن جلالة الملك عبد الله الثاني وضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية لانهاء العدوان الذي يشنه الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة وغزة.

وأضاف الساكت أن خطاب جلالة الملك اليوم أمام الأمم المتحدة تميز بالحكمة والاتزان، حيث استند جلالته إلى الموقف الثابت للأردن تجاه ما يحدث من اعتداءات في غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضح الساكت أن جلالة الملك قد أعاد التأكيد على مواقف الأردن الرافضة لجميع أشكال العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى كل مشاريع تهجير الفلسطينيين قسريًا عن أراضيهم.

وأشار إلى أن جلالته قد ذكر العالم بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، مؤكدًا على أن جميع الدول ملزمة بالامتثال له دون استثناءات.

وأضاف أن الملك قد نقل صوت الحق إلى العالم بأسره من خلال رفضه القاطع للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خاصة تلك التي استهدفت الأطفال وعمّال الإغاثة والصحفيين، فضلاً عن تدمير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والصحية.

ورأى الساكت أن جلالة الملك كان واضحًا في تعبيره عن الموقف الثابت للأردن عندما قال إن "فكرة الأردن كوطن بديل لن تحدث أبدًا". وأكد أن هذا التصريح يعبر عن رسالة قوية لمختلف الأطراف، مفادها أن الأردن جاهز للدفاع عن نفسه في حال حاول أي شخص التفكير في حل القضية الفلسطينية على حسابه او على حساب تصفية القضية الفلسطينية .

وشدد على وضوح موقف الأردن في دفاعه عن الحقوق الفلسطينية، من خلال تمسكه بحقوق الفلسطينيين وأراضيهم وحقهم في تقرير مصيرهم.

وأوضح أن جلالة الملك رسم الطريق نحو الحل لإنهاء العدوان على الفلسطينيين، من خلال دعوته للعالم للانضمام إلى الأردن لفتح بوابة إغاثة للشعب الفلسطيني وتوفير الغذاء والعلاج والمأوى الآمن لهم.

واختتم الساكت بالقول إن رسالة الملك للعالم كانت أيضًا واضحة عندما استذكر مسيرة والده جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في سعيه الدائم لتحقيق السلام والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مشددًا على أن جلالته يواصل السير على ذات النهج الذي كان يدافع عنه الراحل الحسين بن طلال .

-- (بترا )

ع ط

24/09/2024 22:14:51