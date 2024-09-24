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شراكة لتجهيز الشعاب البحرية لمشروع «مشدّ دبي»

9/24/2024 7:15:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعيين ((هايجو إكس))، كشركة المقاولات الرسمية لعمليات تجهيز وتثبيت وحدات الشعاب البحرية لمشروع ((مشدّ دبي))، إحدى مبادرات ((دبي تبادر)) للاستدامة.

وبحضور معالي هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأحمد محمد بن ثاني، رئيس لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، والمدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وسانج هيون بايك، رئيس مجلس إدارة شركة ((هايجو إكس))، وقع الاتفاقية يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وريان بايك، الرئيس التنفيذي لشركة ((هايجو إكس)).

اتفاقية

وبموجب الاتفاقية ستتولى الشركة تجهيز 20 ألف وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، والتي سيتم تثبيتها في مواقع متنوعة في مياه دبي على امتداد ثلاث سنوات.

وتشارك الشركة التي انطلقت من كوريا، وتعد اليوم من أبرز الشركات الرائدة في مجال تجهيز الشعاب البحرية، في مشروع ((مشدّ دبي))، منذ مرحلة الدراسة الأولية عام 2021.

وقال أحمد محمد بن ثاني، رئيس لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، والمدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: ((يجمع مشروع ((مشدّ دبي)) مجموعة بارزة من الشركاء من مختلف مجالات الأعمال من القطاعين العام والخاص لدعم الأهداف البيئية لإمارة دبي.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يمثل ((مشدّ دبي)) مبادرة رائدة، من شأنها ترك إرث دائم للأجيال القادمة. وتعد شراكات واتفاقيات التعاون ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرات الاستدامة بدبي، وبهذا الإطار توظف شركة ((هايجو إكس)) خبراتها الواسعة في هذا المجال لتسهم في دعم أهداف المشروع على المدى الطويل، من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والموائل الساحلية والبحرية في دبي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33)).

مرحلة الدراسةوقال ريان بايك، الرئيس التنفيذي لشركة ((هايجو إكس)): حرصنا منذ بداية مرحلة الدراسة الأولية عام 2021 على تحليل فاعلية وحدات الشعاب البحرية في دبي، ويسرنا مواصلة دعم أهداف الاستدامة البحرية الرائدة، التي تتبناها الإمارة على المدى الطويل، ونتطلع لاستمرار تعاوننا مع الشركاء الاستراتيجيين، ومختلف الجهات المعنية، لضمان نجاح مشروع ((مشدّ دبي)).

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