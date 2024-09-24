قمة الاقتصاد الأخضر تعزز الطاقة النظيفة من أجل مستقبل مستدام

تسلط الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على التطوّرات المتسارعة في مجال الطاقة النظيفة، والتي تتزامن مع الحاجة المتنامية إلى إزالة الكربون والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من أجل مستقبل مستدام. وستُعقد الدورة العاشرة من القمة، التي ينظمها كلّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار ((تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور)).

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: ((في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات دورها في قيادة جهود الاستدامة العالمية وإطلاق المشاريع والمبادرات المبتكرة.

وأضاف: من أبرز المواضيع التي ستتطرق إليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام الحاجة الملحة إلى حلول فعّالة لتخزين الطاقة، في ظل التوسع المستمر لمصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم)).

تطوير

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: ((تعمل الهيئة على تمكين التطور الدائم في قطاع الطاقة من خلال توظيف أحدث التقنيات والحصول على أقل الأسعار العالمية لكل كيلووات ساعة في مشاريع الطاقة الشمسية، فضلاً عن تحطيم العديد من الأرقام القياسية العالمية، بما يدفع عجلة تحقيق أهداف الطاقة المستدامة في دبي.

وأضاف: تمكَّنا من تحقيق هذه التطورات نتيجة التزامنا بالريادة في الابتكار والتعاون اللذين يعتبران عنصرين أساسيين في التطورات التقنية)).