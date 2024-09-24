«ويتيكس 2024» يستعرض أحدث تقنيات تعزيز قدرة وكفاءة إنتاج الطاقة

تسلط الدورة الـ 26 من المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس 2024)) الضوء على أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة المعتمدة على أحدث التقنيات في مجالات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها وملحقاتها.

ومنها محطات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، المولدات، المحطات المدمجة، المحولات التقليدية والمحولات الصديقة للبيئة، أبراج خطوط الطاقة الهوائية، كابلات الطاقة، كابلات الألياف البصرية، كواشف الكابلات، الخطوط الهوائية، القواطع والمفاتيح الكهربائية، لوحات التوزيع الكهربائية مختلفة الجهد، أنظمة قنوات الكهرباء مختلفة الجهد، علب الوصل، وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً ((ويتيكس)) بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتقام الدورة الـ 26 من المعرض في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)): بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يسهم ((ويتيكس)) في دعم تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وتعزيز كفاءة وقدرة شبكات النقل والتوزيع والتحكم بها، وتوفير إمدادات الكهرباء وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة والجودة.

ويجمع آلاف الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لطرح أحدث حلولها وتقنياتها وتبادل الخبرات والتجارب، وعقد الصفقات وإبرام الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية.

والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء وتقنيات تحلية المياه والمدن الذكية وغيرها. كما يتيح من خلال الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة المقامة على هامشه فرصة مهمة لتبادل الأفكار مع نخبة من الخبراء والمختصين العالميين.

كابلات جدة المحدودة

وقال هشام السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة كابلات جدة المحدودة: ((بفضل مسيرتها الاستثنائية التي تمتد لأكثر من 80 عاماً، طورت شركة إنيرجيا الدولية لكابلات الطاقة، الرؤية والمعرفة الضرورية لضمان نجاح عملها في المنطقة.

ومن خلال مقرّيها الرئيسيين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أصبحت شركة إنيرجيا شريكاً تجارياً إقليمياً رائداً في مجال التصنيع والمشاريع الجاهزة لكابلات الطاقة جهد 400 كيلوفولت، والصناعات الكهربائية، ومشاريع المحطات الفرعية الجاهزة، وتصنيع الهياكل الفولاذية ومواد البناء الأخرى.

ونفتخر بعلاقتنا المديدة والنوعية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تمتد لعقود، ونعتز بكوننا أحد أكبر موردي كابلات الطاقة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وننظر إلى هذا على أنه من أهم إنجازاتنا المرموقة)).

كابلات الرياض

إلى ذلك، قال بسام ناعس، مدير تسويق مجموعة كابلات الرياض: ((تأتي مشاركتنا في المعرض انطلاقاً من رغبتنا في تسليط الضوء على حلولنا المتطورة الخاصة بصناعة الكابلات والتواصل مع المعنيين الرئيسيين في مختلف القطاعات.

ويوفر المعرض فرصة لا مثيل لها لتوضيح كيف يمكن لمنتجاتنا المساهمة في مشاريع البنية التحتية المستدامة والمدن الذكية. وتشمل مجموعة منتجاتنا الواسعة الكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، والخطوط الهوائية.

وكابلات التحكم، وكابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة في مجالات البناء والطاقة والاتصالات والتطبيقات الصناعية. وبالنسبة لمجموعة كابلات الرياض، فإن ((ويتيكس)) أكثر من مجرد معرض، إنه ملتقى لقادة الفكر والمبتكرين وصنّاع القرار الذين يشكلون معاً مستقبل الاستدامة.

إيه جي باور

من جانبه، قال ك. جاكوب جون، الرئيس التنفيذي لشركة ((إيه جي باور)): ((تعتبر إيه جي باور، إحدى الشركات التابعة لشركة الغرير للاستثمار، مجموعة شركات بارزة ومتنوعة تنتمي لعائلة معروفة بكفاءتها في العقود الكبرى لمحطات الجهد العالي.

وتكريساً لمهمة المجموعة المتمثلة في ((تحسين الحياة))، تهدف إيه جي باور إلى ترك تأثير إيجابي على المجتمعات من خلال ضمان إمدادات يعتمد عليها للطاقة، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية)).

تيسار إس آر إل

وقال ماتيو أنجيلوليني، العضو المنتدب لشركة تيسار إس آر إل: ((تعتبر تيسار شريكاً استراتيجياً لهيئة كهرباء ومياه دبي فعلى مدار 30 عاماً تم توريد أكثر من 9000 محول للهيئة بما يعزز توزيع الطاقة في شبكة دبي. وعلى مدار 40 عاماً واصلت شركتنا دراسة وتحسين المناخ والبيئة ومقاومة الحرائق .

حيث حصلت في عام 2022 على التصنيف E4-C3-F1، وهو إنجاز مهم يضمن الأداء التشغيلي للمحول في أشد الظروف البيئية قسوة، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الأهداف على مستوى الجودة والبحوث، وتحديث الأنظمة.

والشركة حاضرة بقوة في منطقة الخليج، وبفضل مكتبها في إمارة دبي ومصنعها ((تيسار الخليج)) في دولة الإمارات، وتسعى إلى النمو ودعم عملائها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتحرص الشركة على تعزيز بصمتها الدولية من خلال تنفيذ الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين منتجاتها التي تلبي متطلبات الأسواق المستقبلية الرئيسية)).

فولتامب للطاقة

وقال محمد أجمل باشا، الرئيس التنفيذي لشركة فولتامب للطاقة ش م ع ع: ((أثبت ((ويتيكس)) نفسه كمنصة عالمية رائدة للتعاون وتبادل المعرفة، وللاستفادة من الفرص في مجال الاستدامة من خلال الابتكار والبحث والتقنيات المتقدمة.

فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي وتوسيع نطاق أعمالنا، أصبحت فولتامب أول شركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا تقوم بتصميم وتصنيع واختبار وتوريد محولات الطاقة بقدرة 500 ميجافولت أمبير و400 كيلوفولت. ونجحت فولتامب في ترسيخ مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا بالمنطقة، وحققت أيضاً طلبات مرموقة وشراكات على مستوى إقليمي وعالمي)).

الإمارات للمحولات

إلى ذلك، قال شيراج باتيل، شريك ومدير في مجموعة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية: ((على مدى السنوات الـ 20 الماضية، كان معرض ((ويتيكس)) شاهداً على الرحلة الرائعة لشركة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة، حيث تطورنا وتوسعنا لنصبح مجموعة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية.

وقد وفر لنا هذا الحدث المرموق منصة مثالية لعرض عروضنا المبتكرة، والتواصل مع قادة القطاع، والمساهمة في التنمية المستدامة المستمرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وباعتبارنا رعاة لمعرض ((ويتيكس 2024))، فإن رؤيتنا تتوافق بشكل وثيق مع طموح الدولة لمستقبل أكثر اخضراراً، حيث تلعب الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة دوراً حاسماً. نضع نصب أعيننا هدفنا والتزامنا بتوفير الشبكة والمرونة والموثوقية، ودعم رحلة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة ومرونة.

الكهرباء الاتحادية

وقال غانش كانداسامي، المدير العام لشركة ((الكهرباء الاتحادية)): تعد شركتنا اليوم واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع المنتجات الكهربائية، فضلاً عن كونها مزوداً شاملاً للحلول والخدمات في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. شركتنا مختصة في تصنيع المعدات والأنظمة الكهربائية لعملائنا في قطاعات المرافق الكهربائية، والصناعية، والنفط والغاز، والبنية التحتية.

فريقنا يضم محترفين ذوي مهارات عالية، ويلتزم بتقديم حلول تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا من حيث التسليم وكفاءة وجودة وفعالية المنتجات. وتتمثل مهمة شركتنا في تحقيق أقصى درجات رضا العملاء من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تتناسب مع متطلباتهم، إلى جانب المساهمة في تقليل وقت التوقف عن العمل ونفقاتهم.

وتضم محفظة منتجاتنا، محولات القدرة والتوزيع المغمورة بالزيت حتى فئة 132 كيلوفولت، ومحولات الراتنج المصبوب الجافة، ومحطات التوزيع المعبأة، ولوحات التوزيع الكهربائية منخفضة الجهد، وأنظمة قنوات الكهرباء منخفضة الجهد، وكابلات الجهد المنخفض.

وتستعرض شركة الاتحادية للمحولات خلال المعرض أبرز منتجاتها المعتمدة في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي محولات التوزيع المغمورة بالزيت التي تصنعها بقدرات مختلفة تصل إلى 132 كيلوفولت، إلى جانب محولاتها الجافة الصديقة للبيئة التي تعتمد على الراتنج للتبريد، بقدرة 36 كيلوفولت، ومحولات السيليكون/مايدل، المحطات الفرعية المدمجة، علاوة على المحولات الخاصة، والتي تتضمن محولات التأريض والمحولات المتصلة بنظام سكوت والمحولات المؤتمتة، والمحولات المتغيرة المراحل ومفاعلات تحديد التيار وغيرها)).

باور بلس كيبل المحدودة

بدوره، قال سانجاي جوينكا، الرئيس التنفيذي ومدير شركة باور بلس كيبل المحدودة: ((يشكل معرض ويتكس، المنصة الرائدة على صعيد المنطقة لعرض تقنيات الاستدامة والطاقة النظيفة، يجسد بالتأكيد التميز في التنظيم والتنفيذ، كما تسهم مساحته الكبيرة وتخطيطه الدقيق في جمع قادة الصناعة والمبتكرين والمهتمين في بيئة ديناميكية تعزز التعاون والإلهام.

نحن في شركة باور بلس كيبل المحدودة، بصفتنا مصنّعاً محلياً عالي الجودة للكابلات الكهربائية، فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المعرض الرائد كراع ذهبي. أنَّ التصميم المدروس والبرمجة الشاملة تسلط الضوء على التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة، إلى جانب تسهيل المناقشات الهادفة والشراكات.

ويوفر ((ويتيكس)) منصة متفردة تمزج بسلاسة بين الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية التي تسهم في تسليط الضوء على التقدم في مجال الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حلول مستقبلية لمستقبل أكثر استدامة. ويعتبر النجاح الكبير للمعرض على مدار السنوات الماضية بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز الاستدامة وخلق فرص قوية لجميع المشاركين)).

تامكو للقواطع الكهربائية

وقال الدكتور أر. سيجاران نارايانان، الرئيس التنفيذي لشركة تامكو للقواطع الكهربائية: ((فخورون بأن نكون الراعي الذهبي لمعرض ((ويتيكس 2024))، وأن نكون شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأن يتماشى التزامنا بالجودة والاعتمادية بشكل جيد مع القيم الأساسية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ونواصل في شركة تامكو للقواطع الكهربائية تطوير قدراتنا لتوفير قواطع كهربائية ذات جودة عالمية تتوافق مع احتياجات العملاء الفريدة، حيث يتبنى العالم استخداماً أكبر للكهرباء والرقمنة نحو الطريق إلى تعزيز الاستدامة.

ونحن نؤمن بإمكانية تحقيق الاستدامة من خلال الكهرباء الآمنة والموثوقة، وفخورون برؤية منتجاتنا وخدماتنا في جميع أنحاء العالم؛ مما يوفر طاقة موثوقة للمرافق في النفط والغاز والصناعات ومراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية التي تساهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية. أتمنى النجاح الكبير لمعرض ((ويتيكس)) في فعاليته المقبلة وأشكركم على شراكتنا.

مشاركات نوعية

قال ميرتر بيربر، مدير المبيعات في شركة باليكسير للصناعات الكهروميكانيكية (BEST.A.S): ((تعتبر شركتنا واحدة من أبرز الشركات المصنعة للمحولات في تركيا. وقد أصبحنا شركة عالمية من خلال تصدير أكثر من 70 % من إنتاجها اليوم إلى أكثر من 110 دول.

كما نعد شريكاً استراتيجياً لحلول الطاقة لأكبر شركات إنتاج الكهرباء في العالم، ومصنعي الحديد والصلب، وشركات النفط والغاز، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونظم تخزين الطاقة، بالإضافة إلى منتجات المحولات القوية، والمخصصة، وتوزيع الزيت، والمحولات التي يتم تبريدها بالتهوية.

ونقدم جميع حلول الطاقة التي يحتاجها عملاؤنا، إضافة إلى خدمات العملاء، والصيانة، والأعمال الميدانية. تعد شراكتنا المتينة مع هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة ذات أهمية استراتيجية لنا، وستستمر هذه الشراكة في النمو والتطور عاماً بعد عام من خلال منصات بارزة مثل معرض ((ويتيكس)). وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية موقعنا الريادي في مجال الطاقة)).

وتلقي مجموعة ((بون)) الضوء على مجموعتها من حوامل الكابلات وسلالم الكابلات. وقالت نيها موتيوالا، المدير العام لشركة ((بون ميتال كونستركشن إندستريز Bonn Metal Construction Industries)): ((يتيح ((ويتيكس)) تجربة متميزة.

ويقدم فرصاً لا مثيل لها لتعزيز التفاعل والتعاون في القطاع. هذا العام يمثل مشاركتنا الثالثة في المعرض، وقد شهدت أعمالنا نمواً ملحوظاً على مدار هذه السنوات الثلاث. وأسهمت كل دورة من دورات المعرض في تعزيز مكانة شركتنا وتوسيع شبكة علاقاتنا، مما مكّننا من تحفيز الابتكار في الشركة والتعاون بفاعلية.