48.1 مليون مشاهدة لصفحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

ناقشت لجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي أرقام الانطباعات الرقمية اللافتة للنظر التي تم تحقيقها خلال المسابقات التي أقيمت على مدار العام الماضي، وكان هذا بفضل النمو المذهل لكأس آسيا في قطر 2023، والتي سجلت رقماً مذهلاً من خلال 7.9 مليارات انطباع، بزيادة قدرها 791 % عن نسخة عام 2019، على المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

في المقابل كان هناك نمو بنسبة 321 % لكأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2024 في إندونيسيا، و266 % لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، و72 % لكأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً 2024 في أوزبكستان، و22.3 % لكأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند.

وارتفعت مشاهدات الفيديو عبر جميع المنصات الرقمية إلى 1.27 مليار لعام 2024، وهو تحسن بنسبة 164 % على أساس سنوي، وبلغ إجمالي المتابعين 30.6 مليوناً، بزيادة 20 %. ومن حيث مقاييس الموقع الإلكتروني، كانت هناك زيادة بنسبة 258 % على أساس سنوي إلى 48.1 مليون مشاهدة للصفحات، مصحوبة بزيادة بنسبة 228 % إلى 13.1 مليون مستخدم.