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15 لاعباً ولاعبة في أبوظبي «غراند سلام» للجودو

9/24/2024 7:15:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 15 لاعباً ولاعبة في بطولة أبوظبي ((غراند سلام))، التي تنطلق على صالة ((مبادلة أرينا)) بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل بمشاركة عالمية كبيرة.

وتضم القائمة زايد فيصل النقبي، وسيف سالم، وحميد الشامسي في وزن تحت 60 كجم، وراشد خلف الزعابي، وزايد إبراهيم البلوشي، ونارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وراشد علي المشجري، وكريم عبد اللطيف، ومحمد بيك في وزن تحت 73 كجم، وعزان حسن الزعابي.

وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وحارب جمعة عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وميثاء النيادي في وزن تحت 57 كجم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي غياب عدد من اللاعبين عن قائمة المنتخب في البطولة بسبب الإصابة، أبرزهم ظافر كوستوف وعمر معروف وباتسو ألتان، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب فيكتور سكرتوف قرر وضع برنامج خلال معسكر أبوظبي.

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