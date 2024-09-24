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القوارب الشراعية 43 قدماً تعود للإبحار السبت في شواطئ دبي

9/24/2024 7:15:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً ((الجولة الأولى من بطولة دبي 2024 - 2025))، والذي سيقام السبت المقبل على مياه شواطئ دبي بالقرب من الواجهة البحرية في دانة الدنيا لمسافة تصل إلى 14 ميلاً بحرياً.

وأخطرت اللجنة المنظمة للسباق عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي، النواخذة والملاك ببدء إجراءات التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للنادي، حيث يستمر التسجيل يومياً حتى ظهر يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.

كما باشرت اللجنة المنظمة في النادي وفور الانتهاء من السباق الافتتاحي للموسم السبت الماضي في التنسيق المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين للنادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، الذين يقفون خلف نجاح كافة الفعاليات وذلك من أجل الترتيب لهذا الحدث المهم والذي يجمع النخبة من كبار النواخذة والملاك.

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالنواخذة والملاك والبحارة المشاركين في أول سباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، مؤكداً أن هذه الفئة تعد الأقدم والأعرق بين كل الفئات.

حيث تزامن تنظيمها في شواطئ دبي مع تأسيس النادي عام 1988 ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية الموسم الماضي نظم النادي نحو 102 سباق، حيث يخمل سباق يوم السبت الرقم الثالث بعد المئة في عدد السباقات الخاصة بهذه الفئة في دبي.

كما نقل محمد عبدالله حارب الفلاحي تحيات وشكر أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، إلى أعضاء اللجنة المنظمة واللجان المعاونة والشركاء، مثمنين جهودهم وإسهاماتهم الواضحة في المواسم الماضية والموسم الحالي الذي حقق بداية أكثر من رائعة مع افتتاح فعاليات الموسم.

وأثنى المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كذلك على المشاركين في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي شهد مشاركة ما يصل إلى خمسين قارباً في فئتي الشباب والناشئين منها 19 قارباً تنافست في فئة الناشئين، وهو أمر مشجع.

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