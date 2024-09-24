«بولو الحبتور» يدشن موسمه الجديد 12 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
يدشن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية موسمه الرياضي 2024 / 2025 في الـ 12 أكتوبر المقبل، ويتضمن نشاط الموسم الرياضي المقبل 17 فعالية تتفاوت من حيث القوة والمستوى بسبب ((الهانديكاب))، وتمت مراعاة تنوع مستوى البطولات لكي تتاح الفرصة لكافة المراحل العمرية وللاعبين المبتدئين والهواة والمحترفين على حد سواء بالمشاركة.
وسينطلق الموسم في 12 أكتوبر بمباراة افتتاحية استعراضية ثم كأس السيدات الخيرية في الـ 26 من الشهر ذاته، وفي اليوم التالي تبدأ كأس الهالوين السنوية وتستمر حتى الـ 2 من نوفمبر.
من جهته، أكد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ومؤسس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، أن النادي عمد إلى تنوع الهانديكاب لإتاحة الفرصة كاملة لكافة المراحل العمرية للمشاركة لتوسيع قاعدة الممارسين إلى جانب تركيز النادي على الاهتمام ببراعم الأكاديمية الذين سيشكلون القاعدة لمختلف المراحل العمرية، متمنياً للجميع موسماً موفقاً وناجحاً.
وأشار الحبتور إلى أن ظهور عدد مميز من اللاعبين واللاعبات المواطنين يدفعنا إلى استمرار دعمنا للعبة والتحليق بها إلى آفاق أرحب وصولاً إلى الأهداف المنشودة.
MENAFN24092024000110011019ID1108711399
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.