«بولو الحبتور» يدشن موسمه الجديد 12 أكتوبر

يدشن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية موسمه 2024 / 2025 في الـ 12 أكتوبر المقبل، ويتضمن نشاط الموسم الرياضي المقبل 17 فعالية تتفاوت من حيث القوة والمستوى بسبب ((الهانديكاب))، وتمت مراعاة تنوع مستوى البطولات لكي تتاح الفرصة لكافة المراحل العمرية وللاعبين المبتدئين والهواة والمحترفين على حد سواء بالمشاركة.

وسينطلق الموسم في 12 أكتوبر بمباراة افتتاحية استعراضية ثم كأس السيدات الخيرية في الـ 26 من الشهر ذاته، وفي اليوم التالي تبدأ كأس الهالوين السنوية وتستمر حتى الـ 2 من نوفمبر.

من جهته، أكد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ومؤسس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، أن النادي عمد إلى تنوع الهانديكاب لإتاحة الفرصة كاملة لكافة المراحل العمرية للمشاركة لتوسيع قاعدة الممارسين إلى جانب تركيز النادي على الاهتمام ببراعم الأكاديمية الذين سيشكلون القاعدة لمختلف المراحل العمرية، متمنياً للجميع موسماً موفقاً وناجحاً.

وأشار الحبتور إلى أن ظهور عدد مميز من اللاعبين واللاعبات المواطنين يدفعنا إلى استمرار دعمنا للعبة والتحليق بها إلى آفاق أرحب وصولاً إلى الأهداف المنشودة.