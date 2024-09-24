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استقبال حافل بالورود لمنتخب الكاراتيه

9/24/2024 7:15:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عادت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه، مساء أول من أمس، إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في بطولة آسيا للرجال والسيدات التي أقيمت في مدينة هانغتشو بالصين خلال الفترة من 20 حتى 22 سبتمبر الجاري، والتي شارك فيها 355 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة من مختلف أرجاء القارة.

حيث حققت اللاعبة فاطمة خصيف الميدالية الفضية في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 68 كجم للسيدات. كان في مقدمة مستقبلي البعثة في مطار دبي الدولي، اللواء ((م)) ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس مروان سنكل النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية، وعدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

من جانبه، وجه اللواء ((م)) ناصر عبد الرزاق الرزوقي الشكر للبعثة على ما قدمته في هذه البطولة الآسيوية التي شارك فيها كوكبة من نجوم اللعبة.

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