خريبين يصالح جمهور الوحدة بـ «الثلاثة»

استعاد السوري عمر خريبين مهاجم الفريق الأول بنادي الوحدة ذاكرة التهديف، بعد غياب عن التسجيل مع ((العنابي)) في الجولتين الأولى والثانية المحترفين، والمباريات الودية التي خاضها الفريق، ليصالح جمهور الوحدة بعد حالة من الغضب تجاه اللاعب في الفترات الأخيرة وتحديداً منذ الموسم الماضي.

وجاءت عودة هداف دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً لذاكرة التهديف مختلفة، ورد بشكل قوي عندما سجل ثلاثة أهداف في قمة الجولة الثالثة أمام شباب الأهلي، وهي الثلاثية ((الهاتريك)) الأولى للمهاجم السوري في الإماراتي على الإطلاق، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 68 هدفاً.

وتسبب ((هاتريك)) خريبين في تخفيف حدة الضغط الملقاة على اللاعب من الجمهور الذي طالب بتغييره واستبداله بمهاجم أجنبي آخر، لا سيما مع عدم مشاركته مع الفريق خلال فترة الإعداد التي سبقت الموسم في المعسكر الخارجي في صربيا، وغيابه نتيجة ظروف عائلية، في الوقت الذي كانت ذروة الهجوم من الجمهور بعد تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي وحتى نهاية الموسم المقبل.

وبدأ قطاع كبير من جمهور الوحدة في دعم خريبين عقب ((الهاتريك)) الأول له مع الفريق وأن الثلاثية بمثابة مصالحة منه تعزز من قوة الفريق في الموسم الحالي، رغم حالة الحزن التي أصابت ((الوحداوية)) نتيجة الخسارة من شباب الأهلي 4-5.

ورفع خريبين إجمالي أهدافه مع الوحدة في الدوري منذ انضمامه لقلعة العنابي إلى 44 هدفاً، بينما سجل مع الظفرة 17 هدفاً، ومع شباب الأهلي الذي لعب له معاراً الموسم قبل الماضي 7 أهداف.

من جهة أخرى، جاءت الأهداف الخمسة التي استقبلتها شباك الوحدة بمثابة صدمة للمدير الفني النرويجي روني دايلا بعدما كان الفريق قد نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة طوال المباريات الرسمية والودية التي خاضها منذ توليه المهمة، لتتحطم تلك القوة أمام ((الفرسان))، حيث كشفت عن الكوارث الدفاعية التي وقع فيها الفريق خلال المباراة.

وبدأ دايلا التركيز على ما حدث من انهيار في الدفاع والأخطاء الكارثية في الخط الخلفي لعدم تكراره في المباريات المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع نسق وقوة المسابقة والمنافسين في المرحلة المقبلة.