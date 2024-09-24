تعاون بين مجلس دبي الرياضي والمعهد الكوري لعلوم الرياضة

استقبل خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، سونغ كانغ يونغ رئيس معهد كوريا لعلوم الرياضة، والوفد المرافق له، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس.

ورحب بلهول بالوفد الكوري وهنأهم على توقيع اتفاقية التعاون مع اللجنة البارالمبية الآسيوية، كما أكد متانة التعاون بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، وأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الرياضي وإطلاق مبادرات طموحة في مختلف المجالات وفي مقدمتها استقطاب وتطوير الموهوبين.

وعبّر سونغ كانغ يونغ عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وتوقيع الاتفاقية مع اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي، وكذلك زيارة مجلس دبي الرياضي واللقاء مع نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، كما أكد رغبة معهد كوريا لعلوم الرياضة بتعزيز التعاون مع المجلس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحددت بنود الاتفاقية بين اللجنة البارالمبية الآسيوية والمعهد الكوري لعلوم الرياضة آليات العمل ودعم الجهود المشتركة في تنفيذ البرامج المخصصة للرياضيين البارالمبيين وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

كما ركزت الاتفاقية على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي في مجال علوم الرياضة لتعزيز قدرات المدربين والرياضيين في جميع أنحاء آسيا بوضع برامج تدريبية وبحوث علمية والاستفادة من خبرة المعهد الكبيرة في مجال علوم الرياضة وفق نهج شامل لتطوير الأداء الرياضي حتى تحقق الاتفاقية جميع أهدافها المنشودة.

وأعرب ماجد العصيمي، عن سعادته بهذه الاتفاقية المكملة للاستراتيجية الشاملة للحركة البارالمبية الآسيوية والتي تستهدف في المقام الأول اللاعبين من خلال تمكينهم وتطوير مهاراتهم الرياضية والنفسية والفسيولوجية.

وقال: تأتي هذه الاتفاقية والتي تم توقيعها في دبي المقر الرئيس للجنة البارالمبية الآسيوية، لتغطية محور مهم وهو البحوث والدراسات التي تطور الجوانب العلمية والفنية في إطار علمي مدروس ومنهج قابل للتطوير والاستدامة.