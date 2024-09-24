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منتخب الرجبي يشارك في بطولة آسيا بماليزيا

9/24/2024 7:15:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك منتخب الإمارات للرجبي للشباب والشابات في بطولة آسيا تحت 18 سنة للسباعيات، التي ستقام بمدينة جوهر بهرو الماليزية خلال يومي 28 و29 سبتمبر الحالي.

وينافس منتخب الشباب، حامل لقب البطولة، في المجموعة الأولى مع الهند وماليزيا وسنغافورة والسعودية، فيما تضم المجموعة الثانية هونج كونج والصين تايبيه وتايلاند وسيرلانكا وبروناي.

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