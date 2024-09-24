منتخب الرجبي يشارك في بطولة آسيا بماليزيا

منتخب الرجبي يشارك في بطولة آسيا بماليزيا
التاريخ
9/24/2024 7:15:03 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك منتخب الإمارات للرجبي للشباب والشابات في بطولة آسيا تحت 18 سنة للسباعيات، التي ستقام بمدينة جوهر بهرو الماليزية خلال يومي 28 و29 سبتمبر الحالي.
وينافس منتخب الشباب، حامل لقب البطولة، في المجموعة الأولى مع الهند وماليزيا وسنغافورة والسعودية، فيما تضم المجموعة الثانية هونج كونج والصين تايبيه وتايلاند وسيرلانكا وبروناي.
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