خورفكان يضم دوجان ويعير سبيل للعروبة
التاريخ
9/24/2024 7:15:03 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكمل خورفكان إجراءات انضمام لاعب الوسط الكوري دوجان وون، ويتأهب للقاء الديربي أمام كلباء في الأسبوع الرابع.
من ناحية أخرى، ضمت شركة كرة القدم بنادي العروبة لاعب خورفكان عادل سبيل، على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم دوري أدنوك للمحترفين 2024 - 2025، وانضم اللاعب لتدريبات فريقه الجديد تأهباً لمباراة شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين.
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