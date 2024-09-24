خورفكان يضم دوجان ويعير سبيل للعروبة

أكمل خورفكان إجراءات انضمام الوسط الكوري دوجان وون، ويتأهب للقاء الديربي أمام كلباء في الأسبوع الرابع.

من ناحية أخرى، ضمت شركة بنادي العروبة لاعب خورفكان عادل سبيل، على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم دوري أدنوك للمحترفين 2024 - 2025، وانضم اللاعب لتدريبات فريقه الجديد تأهباً لمباراة شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين.