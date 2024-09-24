Wednesday, 25 September 2024 04:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خورفكان يضم دوجان ويعير سبيل للعروبة

9/24/2024 7:15:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكمل خورفكان إجراءات انضمام لاعب الوسط الكوري دوجان وون، ويتأهب للقاء الديربي أمام كلباء في الأسبوع الرابع.

من ناحية أخرى، ضمت شركة كرة القدم بنادي العروبة لاعب خورفكان عادل سبيل، على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم دوري أدنوك للمحترفين 2024 - 2025، وانضم اللاعب لتدريبات فريقه الجديد تأهباً لمباراة شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

MENAFN24092024000110011019ID1108711394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث