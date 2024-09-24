قمتان من العيار الثقيل في ثُمن نهائي أغلى الكؤوس

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس رئيس الدولة عن قمتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى الوصل حامل اللقب والوحدة على ملعب ((الإمبراطور)) بزعبيل، بينما تجمع القمة الثانية النصر والشارقة على استاد آل مكتوم. وأجرى اتحاد كرة القدم، أمس، قرعة دور الـ16 من كأس رئيس الدولة للموسم 2024 - 2025 في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بالعاصمة أبوظبي.

وتقام كأس رئيس الدولة بمشاركة 14 نادياً من المحترفين، إلى جانب الناديين المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى.

وأسفرت بقية المواجهات عن لقاءات متوازنة في ثمن النهائي، إذ يستضيف دبا الحصن على ملعبه نظيره شباب الأهلي، ويحل العين ضيفاً على المتأهل الثاني من التصفيات التمهيدية، ويلعب الجزيرة مع العروبة على استاد محمد بن زايد، ويستضيف البطائح على ملعبه فريق كلباء في مواجهة متوازنة، وعجمان وخورفكان على ملعب ((البرتقالي))، ويواجه بني ياس خارج أرضه الفريق المتأهل من الدرجة الأولى.

وتقام كأس رئيس الدولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بداية من دور الستة عشر وحتى المباراة النهائية، بينما سيتم إجراء قرعة في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، على أن تقام على ملاعب محايدة، وسيتم تحديد موعد مباريات البطولة في وقت لاحق. وكان اتحاد الكرة أعلن عن استضافة استاد محمد بن زايد بأبوظبي للنهائي على أن يحدد موعده لاحقاً.