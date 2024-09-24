قمتان من العيار الثقيل في ثُمن نهائي أغلى الكؤوس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس رئيس الدولة عن قمتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى الوصل حامل اللقب والوحدة على ملعب ((الإمبراطور)) بزعبيل، بينما تجمع القمة الثانية النصر والشارقة على استاد آل مكتوم. وأجرى اتحاد كرة القدم، أمس، قرعة دور الـ16 من كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2024 - 2025 في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بالعاصمة أبوظبي.
وتقام كأس رئيس الدولة بمشاركة 14 نادياً من المحترفين، إلى جانب الناديين المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى.
وأسفرت بقية المواجهات عن لقاءات متوازنة في ثمن النهائي، إذ يستضيف دبا الحصن على ملعبه نظيره شباب الأهلي، ويحل العين ضيفاً على المتأهل الثاني من التصفيات التمهيدية، ويلعب الجزيرة مع العروبة على استاد محمد بن زايد، ويستضيف البطائح على ملعبه فريق كلباء في مواجهة متوازنة، وعجمان وخورفكان على ملعب ((البرتقالي))، ويواجه بني ياس خارج أرضه الفريق المتأهل من الدرجة الأولى.
وتقام كأس رئيس الدولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بداية من دور الستة عشر وحتى المباراة النهائية، بينما سيتم إجراء قرعة في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، على أن تقام على ملاعب محايدة، وسيتم تحديد موعد مباريات البطولة في وقت لاحق. وكان اتحاد الكرة أعلن عن استضافة استاد محمد بن زايد بأبوظبي للنهائي على أن يحدد موعده لاحقاً.
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