دبي تستضيف بطولة العالم لرواد المبارزة أكتوبر المقبل

تستضيف دبي، للمرة الأولى في المنطقة، بطولة العالم لرواد المبارزة، بمجمع حمدان من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وبإشراف الاتحاد الدولي للمبارزة، بمشاركة أكثر من 850 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، سيتنافسون في أسلحة السابر (السيف العربي) والايبيه (سيف المبارزة)، والفلوريه (سلاح الشيش) ضمن ثلاث فئات عمرية مختلفة في الفردي وهي 50 - 59، و60 - 69، وفوق 70 عاماً، إضافة إلى منافسات الفرق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أهمية الحدث للترويج لرياضة المبارزة وتعزيز دور الإمارات في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أنه ليس غريباً منح استضافة هذا الحدث الرياضي لدبي التي تحظى بثقة الاتحاد الدولي للمبارزة، وقال: عودتنا دبي بفضل رؤية القيادة الرشيدة أن تكون رقم واحد وعنواناً للإبداع واستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية التي تكون محط أنظار العالم.

وأضاف: نشكر مجلس دبي الرياضي على ما قدمه لنا من دعم في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، ونحن في أسرة المبارزة نفخر دوماً بفكر وعطاء هذه المؤسسة الرياضية الرائعة التي تحقق النجاح تلو النجاح وإطلاق المبادرات والابتكارات الخلاقة التي يشهد بها الجميع.

وختم قائلاً: ((أكرر الشكر والتقدير لجميع الجهود الطيبة التي بذلها الأخوة بمجلس دبي ومجمع حمدان الرياضي لاستضافة هذا الحدث الكبير، كما أشكر اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة وجميع رعاة البطولة واللجان العاملة بالبطولة والفرق التطوعية)).

من جهته قال سعيد حارب: ((يسعدنا أن نستضيف بطولة العالم للرواد في المبارزة 2024 التي تقام لأول مرة في المنطقة ويشارك فيها أكثر من 850 لاعباً ولاعبة من 58 دولة من مختلف قارات العالم، تحت إشراف الاتحاد الدولي للمبارزة خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل.

ونحن سعداء أن نواصل التعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة في تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، حيث يقوم الاتحاد بعمل كبير ورائع لنشر وتطوير هذه الرياضة التي زادت شعبيتها ومكانتها كثيراً في الدولة)).

وأضاف: ((سعادتنا أكبر أن تقام بطولة العالم للرواد في مجمع حمدان الرياضي الذي استضاف بطولات عالم في مختلف الرياضات ومن أبرزها بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة الإمارات التي أقيمت عام 2022.

كما استضاف مجمع حمدان الرياضي معسكرات تدريبية لأبطال العالم والأولمبياد في مختلف الرياضات، ويضم المجمّع مقر ومركز تدريبات أكاديمية دولية للمبارزة، إن إقامة البطولة في دبي تعني ضمانة للنجاح لما عرف عن الإمارات من قدرة على استضافة وتنظيم البطولات الدولية الكبرى)).