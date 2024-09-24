5 أسباب وراء تراجع نتائج ومستوى الجزيرة في الدوري

تسببت 5 عوامل في تراجع نتائج الجزيرة خلال بطولة دوري أدنوك للمحترفين، التي حقق خلالها الفريق فوزاً وحيداً على العروبة الوافد الجديد في الجولة الثانية من المنافسة 2-0، مع خسارته أمام بني ياس 0-2 في جولة الافتتاح، وأمام الشارقة في الجولة الثالثة 0-4، ما أدى إلى تراجعه في جدول الترتيب، الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وبجانب الخسارتين فإن الجزيرة لم يقدم المستوى الذي يرضي طموحات الجماهير.

1 من الأسباب التي ظهرت بشكل واضح على أداء ونتائج الفريق حداثة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، الذي تولى المهمة مع بداية الموسم الحالي، وما زال يدرس في قدرات وإمكانات فريقه، ومعرفة تفاصيل أكثر عن المنافسة، خاصة في ظل التحول الكبير من المدارس الأوروبية، التي ظل يعتمد عليها ((فخر أبوظبي)) في السنوات الأخيرة إلى المدرسة العربية، مع تركيز عموتة على بناء فريق المستقبل.

2 يعتبر التعديل في صفوف اللاعبين الأجانب من العوامل المؤثرة سلباً على الجزيرة، بعد إضافة الثلاثي، المصري محمد النني، الأرجنتيني رامون ميريز، الفرنسي نبيل فقير، وكشف أداء الثلاثي الذي يتمتع بخبرة كبيرة عن حاجته للمزيد من الوقت للتأقلم والانسجام.

حيث غاب ميريز هداف الدوري الكرواتي في الموسم الماضي عن معانقة الشباك على الرغم من القدرات الكبيرة، التي يتمتع بها، بينما خاض فقير مباراته الأولى بالدوري ضد الشارقة، ولم يقدم ما يتناسب مع سمعته، إضافة إلى محمد النني، الذي يجتهد في وسط الملعب دون أن يقدم الإضافة المتوقعة منه.

3 يعتبر التعديل في طريقة اللعب، التي أجراها الجهاز الفني باعتماده على 3:4:3 من الأسباب، التي أدت إلى تراجع النتائج لأنها جديدة على اللاعبين الذين لم يعتادوا عليها في المواسم الماضية، ما أفقد الفريق ميزته التي اشتهر بها سابقاً، والمتمثلة في سرعة التمرير والضغط على المنافسين والاستحواذ على الكرة، الشيء الذي يجعل اللاعبين في حاجة إلى وقت أطول لتنفيذ الأسلوب الجديد، الذي يعتمد عليه الحسين عموتة بشكل أفضل.

4 أثرت الإصابات بشكل كبير على الجزيرة، والتي أفقدته مشاركة عناصر مميزة في التشكيل الأساسي، بقيادة عبد الله رمضان لاعب الوسط، الذي يتوقع عودته الشهر المقبل للملاعب من جديد بعد فترة توقف استمرت 5 أشهر، مع غياب المدافع كريم رقيق منذ بداية الموسم.

إضافة إلى خلفان مبارك، الذي عانى من الإصابة خلال فترة الإعداد، ومن وعكة صحية مؤخراً، بجانب عمر تراوري، الذي ظهر للمرة الأولى في مباراة الشارقة الأخيرة، بعد أن شارك بديلاً عقب تعافيه من الإصابة لمدة 28 دقيقة فقط.

5 ترك عنصر الخبرة تأثيره الكبير على الفريق، حيث يعتمد الفريق على مجموعة كبيرة من العناصر الشابة، التي تمتلك الموهبة، لكنها ما زالت صغيرة السن، ولم تواجه تحديات كبيرة، بينما يتوفر عنصر الخبرة في اللاعبين الأجانب، الذين لم ينسجم الجدد منهم مع الفريق حتى الآن، ويعتبر متوسط أعمار الجزيرة الأصغر وسط جميع أندية المحترفين.