بيروت تحت النار.. قتلى وجرحى في غارات على معقل «حزب الله»

اشتد أوار الحرب بين إسرائيل و((حزب الله)) عبر سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى في الجنوب، أسفرت عن قتلى وجرحى، قابلها ردٌ بقصف شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ، في تطورات متسارعة أثارت قلق العالم ورعبه من ((الحرب الشاملة)).

وللمرة الثالثة خلال أيام، شنت إسرائيل سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل ((حزب الله))، في استهداف مبنى من 6 طوابق في منطقة الغبيري. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت.

وأعلن أنه قتل قائد شبكة الصواريخ في ((حزب الله)) إبراهيم محمد القبيسي، في غارة على الضاحية الجنوبية. وشاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، دماراً في طابقين من مبنى يقع في شارع سكني مكتظ في الغبيري وعدداً من السيارات المتضررة.

وأعلنت إسرائيل أنها تكثف غاراتها الجوية على لبنان. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي: يجب ألا نترك ((حزب الله)) للاستراحة، يجب أن نستمر بكل قوتنا. وأكد أنه سيجري تكثيف الضغوط وأنه سيجري إرسال المزيد من القوات.

وأفاد الجيش بأن الطيران الإسرائيلي ضرب أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك منصات إطلاق، ومواقع بنية تحتية، و((مبان تحتوي على أسلحة)). وأظهرت مقاطع فيديو سحباً كثيفة من الدخان في بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 6 أشخاص قتلوا وأُصيب 15 آخرون في الغارة على منطقة الغبيري.

في الأثناء، شن ((حزب الله)) هجمات إضافية على مستوطنات ومدن الشمال. وذكر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 50 قذيفة أطلقت من لبنان نحو مناطق مختلفة في الشمال. وأفاد بأنه تم اعتراض معظم القذائف، وتم تحديد سقوط عدد منها في المنطقة، من دون تسجيل إصابات.

وقال ((حزب الله)) إنه استخدم الصاروخ الجديد ((فادي 3)) في هجوم على قاعدة عسكرية إسرائيلية. وأضاف الحزب في رسالة عبر تلغرام: دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، قصف عناصرنا قاعدة شمشون مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية بصواريخ ((فادي 3))، كما أعلن الحزب استهداف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ.

وحذر الحزب من منشورات تلقيها إسرائيل على مناطق في شرق لبنان تتضمن رمز مسح إلكتروني (كيو آر كود) قال إنه خطير جداً، داعياً السكان إلى إتلافها.

وقال الحزب: يقوم الإسرائيليون بإلقاء منشورات عليها (باركود) في مناطق البقاع، داعياً السكان إلى عدم فتح الباركود أو تداوله بل وإتلافه باعتباره خطيراً جداً يقوم بسحب كل المعلومات.

رسالة

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل قصف أهداف ((حزب الله))، داعياً اللبنانيين إلى التخلص من قبضة الأمين العام للحزب حسن نصر الله. وذكر في قاعدة عسكرية في مكان لم يكشف عنه، أن ((الجيش عثر على ذخيرة في منازل مدنية. أي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل)).

ومددت السلطات اللبنانية، أمس، إغلاق المدارس والجامعات والحضانات حتى نهاية الأسبوع. وأعلن وزير التربية، عباس الحلبي، في بيان، تمديد إغلاق المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس.

فضلاً عن الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة حتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع الإعلان عن أغلاق جميع حضانات الأطفال حتى نهاية الأسبوع على جميع الأراضي اللبنانية.

مخاوف أممية

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ حيال التصعيد العسكري بين إسرائيل و((حزب الله))، مؤكدة أن عشرات آلاف الأشخاص فروا من العنف. وقال ماثيو سالتمارش ناطقاً باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين خلال مؤتمر صحافي في جنيف:

نحن قلقون للغاية من التصعيد الخطير للهجمات الذي شهدناه، أُجبر عشرات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، وعددهم يزداد باستمرار، الوضع مقلق للغاية، إنه فوضوي جداً، الثمن الذي يدفعه المدنيون غير مقبول. بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبدالناصر أبو بكر، للصحافيين، إن المستشفيات واجهت ضغطاً جنونياً في التعامل مع أعداد الجرحى منذ الأسبوع الماضي.

من جهتها، قالت الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني: إنه وضع غير طبيعي، عندما يكون لديك أشخاص يخسرون عيونهم وعندما تكون لديك مستشفيات غير قادرة على التعامل مع حجم عمليات البتر التي تحتاج للقيام بها، إنه وضع غير طبيعي على الإطلاق.

مشيرة إلى أن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحاد للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، داعية كل الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف وضمان حماية المدنيين.

إلى ذلك، نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتداعيات الحرب على الأطفال في لبنان. وقالت نائبة ممثل اليونيسف في لبنان، إيتي هيغينز، من بيروت: نحذر اليوم من أنه من شأن أي تصعيد إضافي في هذا النزاع أن يكون كارثياً تماماً لجميع الأطفال في لبنان، هذا العنف يجب أن يتوقف فوراً، وإلا فإن العواقب ستكون غير مقبولة.