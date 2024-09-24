أوكرانيا تحشد لإقناع الحلفاء بضمها لـ«الناتو»

تستمر مساعي أوكرانيا لاستغلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لإقناع الحلفاء بضرورة انضمامها لحلف شمال الأطلسي ((الناتو))، كجزء من خطة النصر على روسيا، فيما تبادل الروس والأوكرانيون القصف عبر المسيّرات والضربات في أكثر من جبهة قتال.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن دعوة بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تعد جزءاً من خطة النصر التي طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الحلفاء أثناء وجوده في نيويورك. وقال أندريه يرماك، خلال حلقة نقاشية على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حلفاء كييف عليهم أن يتجاهلوا تهديدات روسيا بالتصعيد في حال انضمت أوكرانيا إلى الناتو.

وسعى زيلينسكي لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المتضرر في بلاده، وذلك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة خلال لقائه مع ممثلي الأعمال. وكتب زيلينسكي عبر منصة ((إكس)): التركيز الأساسي هو إعداد نظام الطاقة في أوكرانيا لفصل الشتاء.

واقترح زيلينسكي حوافز خاصة، قائلاً في رسالة مصورة: هذا اقتراح منا.. هذه إحدى نقاط خطتنا لتحقيق الانتصار. وحضر اللقاء في نيويورك ممثلون من شركات الطاقة والتمويل والتأمين، إضافة إلى سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قصف وقتلى

ميدانياً، أسفر قصف روسي مكثف على مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينهم طفلان، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وقالت خدمات الطوارئ، إن العاصمة الإقليمية تعرضت للقصف لمدة ساعتين بسلسلة ضربات جوية مكثفة.

وكتب الحاكم الإقليمي، إيفان فيدوروف، على تطبيق تلغرام: توفي رجل وأصيب 6 أشخاص، بينهم فتاة تبلغ 13 عاماً وفتى يبلغ 15 عاماً، في أعقاب الضربات الروسية على زابوريجيا، مضيفاً أن الضربات الجوية وبالمسيرات تسببت في اندلاع النيران في مبان سكنية ومرافق عامة.

وأفادت الموظفة في البلدية، ريجينا خارتشينكو، على تلغرام، بتضرر 24 منزلاً و74 شقة في عدة أحياء بالمدينة. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن دفاعاتها أسقطت 66 مسيرة هجومية بينما فقدت الرادارات أثر 13 مسيرة أخرى.

وأطلقت روسيا ما مجموعه 81 مسيرة استهدفت بشكل رئيسي شمال ووسط أوكرانيا، فضلاً عن 4 صواريخ، وفق المصدر نفسه. وفي منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، ألحقت مسيرات أضراراً بمنشآت للطاقة، مما أثر على إمدادات حوالي عشرين منطقة، بحسب السلطات الإقليمية.

خسائر أوكرانية

وفي روسيا، أعلنت وزارة الدفاع، اعتراض وتدمير 13 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الحدودية خلال الليل وصباح أمس. وفي الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة دونيتسك بأوكرانيا، أصيب مدنيان جراء قصف أوكراني استهدف بلدة غورليفكا في وقت مبكر من صباح أمس، وفق رئيس البلدية المعين من قبل روسيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، القضاء على نحو 40 عسكرياً أوكرانياً في منطقة كوبيانسك، بعد استهداف أماكن تجمعهم بقنبلة فراغية من طراز أوداب 1500.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أمس، إنه نتيجة للضربة، بلغت خسائر الأوكرانيين نحو 40 عسكرياً وما يصل إلى 5 وحدات من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة. وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الضربة نفذت بطائرة عملياتية تكتيكية باستخدام قنبلة فراغية من طراز أوداب 1500.

اعتراض وتدمير

إلى ذلك، أعلنت روسيا أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان لها:

خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 مركبة جوية أوكرانية مسيرة، بينها ست طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود وست طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.