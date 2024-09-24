مأساة السودان هل تلفت أنظار العالم؟

مع التئام شمل قادة العالم المشاركين في أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكمل حرب السودان الدامية شهرها الـ 17 دون أن تلوح في الأفق بوادر لإطفاء نيران الحريق الذي التهم أخضر البلاد ويابسها، إذ يصارع السودان، البلد الموبوء بالنزاعات، تحت وطأة الموت اليومي، ويترقب وينتظر أن تحظى قضية الملايين من أهله بنظر المجتمع الدولي، والضغط على أطراف الحرب لوقف طاحونة القتل.

وقتل منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي، نحو 20 ألف شخص، وجرح آلاف آخرون، وفق إحصاءات الأمم المتحدة، بينما فر أكثر من 10 ملايين أو من منازلهم، بما في ذلك 8.1 ملايين نزحوا داخل السودان، و2.4 مليون آخرين عبروا الحدود لاجئين إلى دول الجوار وغيرها.

ومع اشتداد حدة المعارك مؤخراً بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نزح ما لا يقل عن 1500 شخص عقب تصعيد الأعمال العدائية في المدينة.

لا سيما أن الأوضاع في المدينة التي تحتضن مئات آلاف من النازحين ينذر بكارثة إنسانية، بعد أن أكدت لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل ظروف المجاعة في مخيم زمزم للنازحين في أغسطس، ومن المرجح أن تشهد 13 منطقة أخرى، بما في ذلك مخيمان آخران للنازحين في شمال دارفور، ظروفاً مماثلة، وتحتاج إلى الوصول العاجل والمساعدة.

دعوات تدخّل

وحثت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتن نكويتا سلامي، في بيان لها، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التركيز على محنة ملايين الأشخاص في السودان، الذين عانوا أكثر من 17 شهراً من الصراع الوحشي، ما أدى إلى أسرع نزوح مدني وأزمة إنسانية في العالم.

وقالت سلامي: ((يناشد العاملون في المجال الإنساني في جميع أنحاء السودان المجتمع الدولي أن يتدخل لإنهاء الصراع المدمر، وضمان الوصول غير المقيد حتى تتمكن أكثر من 150 منظمة إغاثة تعمل في البلاد من الوصول إلى ملايين الأشخاص، الذين يواجهون الجوع والمرض الحاد ويواجهون المجاعة)).

وستحتل الأزمة في السودان والمنطقة مركز الصدارة في مقر الأمم المتحدة، اليوم، وفقاً لسلامي عندما تنضم الدول الأعضاء إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، للدعوة إلى تقديم الدعم العاجل والجماعي لمعالجة الكارثة الإنسانية، والدفع نحو السلام.

معاناة

ولفتت المنسقة الأممية إلى أن كل ساعة تمر تعني أن النساء والأطفال في أجزاء من الفاشر والخرطوم والجزيرة وسنار وغيرها من المناطق المتضررة مباشرة من الصراع من المرجح أن يموتوا بسبب الأعمال العدائية أو سوء التغذية أو المرض.

وأضافت: وفي الوقت نفسه يؤدي تفشي الكوليرا وحالات الأمراض المنقولة بالمياه أو النواقل إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل الذي يواجهه الأشخاص، الذين يعانون من سوء التغذية، لا سيما الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أنه ووفقاً للسلطات السودانية وصل عدد حالات الكوليرا المبلغ عنها خلال الشهرين الماضيين إلى 13300 حالة، بما في ذلك 415 حالة وفاة.