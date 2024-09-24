غزة ولبنان وأوكرانيا والسودان تتصدر «أجندة نيويورك»

التأم شمل قادة العالم وممثلوه في لقائهم السنوي بنيويورك، وعلى الطاولة أجندة ثقيلة عصية على الاحتواء، بدءاً من غزة وحربها الضروس، ولبنان المتفجر قصفاً وغارات، ونزاع استطال أمده بين روسيا وأوكرانيا، وصراع في السودان بلغ حدود الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحاً وخطراً.

وفجر التصعيد بين إسرائيل و((حزب الله)) قلق العالم ومخاوفه من مغبة الانزلاق إلى الحرب الشاملة، إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن لبنان يجب ألا تصبح غزة أخرى.

مشيراً إلى أن الشعبين اللبناني والإسرائيلي، وشعوب العالم لا يمكنها أن تتحمل أن تصبح لبنان غزة أخرى. وحذر غوتيريش من أن لبنان على حافة الهاوية، مشيراً إلى أن على الجميع الشعور بالقلق حيال هذا التصعيد.

وندد غوتيريش بتزايد عدد الحكومات والجماعات الأخرى، التي تشعر بأنها تملك حصانة من الحساب، مشيراً إلى الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة والسودان. وأضاف أن مستوى الإفلات من العقاب في العالم لا يمكن تبريره سياسياً، والتسامح معه أخلاقياً.

وقال غوتيريش: يدفع المدنيون الثمن بتزايد عدد القتلى وإزهاق الأرواح وتدمير المجتمعات، مضيفاً أن الوقت حان لإحلال السلام العادل بناء على ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي. وندد غوتيريش بالصراع الوحشي على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قائلاً: ((تحدث كارثة إنسانية وسط انتشار المجاعة)).

وأضاف: ((تستمر الانقسامات الجيوسياسية في التفاقم. يستمر احترار الكوكب.. تحتدم الحروب بلا طريقة لكيفية وضع نهاية لها.. وتفسد المواقف النووية والأسلحة الجديدة الأمور.. نتجه نحو اللامعقول، وهو موقف خطير يهدد باجتياح العالم)).

بدوره، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى حل دبلوماسي، محذراً من حرب شاملة في لبنان. وقال بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اندلاع حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف، ورغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكناً.

ودعا بايدن إسرائيل وحماس على استكمال مقترح لوقف إطلاق النار، مؤكداً أنه ملتزم بوضع حد لحرب غزة. وقال في إشارة إلى الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر: ((حان الوقت للأطراف المعنية لإنجاز بنوده، الاتفاق سيعيد الرهائن، ويضمن أمن إسرائيل، ويحرر غزة من قبضة حماس، ويخفف المعاناة في غزة، وينهي هذه الحرب)).

وأكد بايدن أن الحرب الروسية في أوكرانيا فشلت، وحض الأمم المتحدة على مواصلة دعم كييف إلى أن تحقق النصر. ودعا بايدن قادة العالم إلى وضع حد للحرب في السودان. وقال الرئيس الأمريكي: على العالم أن يتحدث بصوت واحد، ويطلب من الطرفين التوقف عن تدمير بلادهم، والتوقف عن منع المساعدات عن الشعب السوداني، وإنهاء هذه الحرب فوراً.

وحض بايدن العالم على عدم التخلي عن السلام في مواجهة الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان. وأضاف في كلمته: ((أدرك التحديات من أوكرانيا إلى غزة إلى السودان وغيرها. ربما بسبب كل ما رأيته وكل ما فعلناه عبر العقود، لدي أمل)).

حرب شاملة

من جهته، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن التصعيد في لبنان هو تقريباً حرب شاملة، مضيفاً: الموقف خطير ومقلق للغاية، بوسعي القول إننا أمام حرب شاملة تقريباً، إن لم يكن هذا الموقف هو حرب.

فلا أعرف ماذا تطلقون عليه، أوروبا تبذل جهوداً لتقليل التوتر، لكن أسوأ مخاوفها بشأن اتساع نطاق الحرب توشك أن تصبح واقعاً. وجدد بوريل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان.

وأعربت الصين صدمتها الكبيرة لعدد ضحايا الضربات الإسرائيلية في لبنان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، لين جيان، إن الصين تولي اهتماماً خاصاً بالتوترات الحالية بين لبنان وإسرائيل، وتشعر بصدمة كبيرة إزاء العدد الكبير من الضحايا الناجم عن هذه العمليات العسكرية.

جريمة حرب

واستبعد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إمكانية تحول بلاده إلى وطن بديل للفلسطينيين، محذراً من أن تهجيرهم قسرياً من قبل إسرائيل سيشكل جريمة حرب، وندد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالذين يروجون باستمرار لفكرة الأردن كوطن بديل، مضيفاً: ((هذا لن يحدث أبداً.. ولن نقبل أبداً بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب)).

احتضار قيم

على صعيد متصل، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قيم منظومة الأمم المتحدة والعالم الغربي تحتضر في غزة مع استمرار الصراع هناك، ودعا إلى تشكيل تحالف للإنسانية لردع إسرائيل. وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر أردوغان انتقاداته الشديدة لإسرائيل، بسبب حملتها العسكرية في قطاع غزة.

وللدول الغربية لدعمها إسرائيل، مضيفاً: إلى جانب أطفال غزة الذين يموتون، فإن منظومة الأمم المتحدة تحتضر، والحقيقة تحتضر والقيم التي يدعي الغرب الدفاع عنها تحتضر، وآمال الإنسانية في العيش في عالم أكثر عدالة تحتضر تباعاً.

وأضاف أن تركيا تقف إلى جانب شعب لبنان، واتهم أردوغان إسرائيل بجر المنطقة بأكملها إلى الحرب، وتساءل: ما الذي ما زلتم بانتظاره لوقف شبكة المجازر، التي تعرض حياة مواطنيها للخطر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتجر المنطقة بأكملها إلى الحرب من أجل تحقيق أهدافها السياسية؟

امتداد حرب

في السياق، حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من خطورة الامتداد الجاري للحرب في قطاع غزة إلى لبنان، وفي كلمة ألقاها في افتتاح دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال دا سيلفا، إن الصراع في قطاع غزة يمتد إلى لبنان على نحو خطير، داعياً إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف: ((تحول حق الدفاع إلى حق الانتقام، مما يعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، ويعرقل وقف إطلاق النار)). وأكد لولا ما نادت به البرازيل من إصلاح للأمم المتحدة قائلاً، إن المنظمة العالمية لا تقوم بدورها في تمثيل العالم ووقف الحروب. وانتقد إنفاق عشرات المليارات من الدولارات سنوياً على الترسانات العسكرية، وقال إن تلك الأموال يتعين استخدامها للقضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ.

وقال لولا: القضاء على الجوع مجدداً هو الالتزام الأكثر إلحاحاً لحكومتي، داعياً إلى مراجعة ميثاق الأمم المتحدة لإحياء دور الجمعية العامة في تعزيز السلام، وإصلاح المؤسسة المتعددة الأطراف. وشدد على أن استبعاد أمريكا الجنوبية وأفريقيا من المقاعد الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو انعكاس غير مقبول للماضي الاستعماري.

غوتيريش:

لبنان على حافة الهاوية ويجب ألا يصبح غزة أخرى

بايدن:

الحرب الشاملة لا تصب في مصلحة أي طرف والحل الدبلوماسي ما زال ممكناً

عبدالله الثاني:

التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

أردوغان:

قيم منظومة الأمم المتحدة تحتضر وإسرائيل تجر المنطقة بأكملها إلى الحرب

دا سيلفا:

استبعاد أمريكا الجنوبية وأفريقيا من المقاعد الدائمة لمجلس الأمن انعكاس للماضي الاستعماري