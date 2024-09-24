مقاتلات يابانية تجبر طائرة روسية على مغادرة المجال الجوي

استخدمت طائرات مقاتلة يابانية الصواريخ المضيئة، لإجبار طائرة استطلاع روسية على مغادرة المجال الجوي لليابان، وذلك مع تصاعد التوترات بشأن التعاون العسكري الروسي الصيني في المنطقة.

وقال الدفاع الياباني مينورو كيهارا، إن عدداً من مقاتلات إف 15، وإف 35 اليابانية انطلقت وأطلقت الصواريخ المضيئة، بعد أن تجاهلت طائرة تابعة للبحرية الروسية تحذيراتها، أول من أمس.

وأكد الوزير أن هذا كان أول توغل جوي روسي معلن منذ يونيو 2019، عندما دخلت قاذفة من طراز توبوليف 95 المجال الجوي الياباني جنوبي أوكيناوا وحول جزر إيزو إلى الجنوب من طوكيو.

وقال إن الطائرة الروسية انتهكت المجال الجوي الياباني فوق جزيرة ريبون (قبالة ساحل جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال البلاد) 3 مرات خلال رحلتها التي استمرت 5 ساعات في المنطقة.

وأضاف الوزير الياباني: ((انتهاك المجال الجوي أمر مؤسف للغاية.. قدمنا احتجاجاً للحكومة الروسية عبر القنوات الدبلوماسية، وحثثناها بشدة على منع تكرار ذلك)).واعتبر أن استخدام الصواريخ المضيئة كان رداً مشروعاً على انتهاك المجال الجوي، ونخطط لاستخدامه دون تردد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، طلب من المسؤولين الحكوميين الرد بحزم وهدوء على الحادث، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف: ((سنمتنع عن إعطاء أي معلومات قاطعة عن نية وهدف هذا العمل، لكن الجيش الروسي ينشط في محيط بلدنا منذ حرب أوكرانيا، الذي بدأ في فبراير 2022)).