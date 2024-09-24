ترامب يتقدم على هاريس في «الحزام الشمسي»

أظهرت استطلاعات جديدة، أجرتها صحيفة نيويورك تايمز، وكلية سيينا، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية أريزونا، على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بينما تقارب السباق في جورجيا وكارولينا الشمالية، وأشارت ((نيويورك تايمز)) إلى أن ترامب يتقدم في منطقة ((الحزام الشمسي)).

وهو مصطلح يطلق على الولايات الجنوبية للولايات المتحدة، وأبرزها أريزونا وتكساس وجورجيا وفلوريدا. وقال عدد من الناخبين في ولايات الحزام الشمسي، إن دونالد ترامب قام بتحسين حياتهم عندما كان رئيساً، مما يمهد الطريق لمنافسة استثنائية في ثلاث ولايات رئيسية، وفقاً لأحدث استطلاعات نيويورك تايمز.

ووجدت استطلاعات الرأي أن ترامب حقق تقدماً في أريزونا على كامالا، كما حافظ على تفوقه في جورجيا، وما زال يمتلك تفوقاً ضئيلاً في ولاية كارولينا الشمالية. واعتبرت نيويورك تايمز تقدم ترامب في أريزونا خطوة كبيرة للرئيس الأميريكي السابق، سيتعين على هاريس وفريقها العمل كثيراً لتعويضها.

مناظرة نائبين

إلى ذلك، يجري المرشحان لمنصب نائب الرئيس من الحزبين، الجمهوري جي دي فانس، والديمقراطي تيم والز، جلسات تدريبية، وذلك استعداداً لمناظرة تجمعهما وجهاً لوجه الأسبوع المقبل، وقالت مصادر مطلعة لشبكة ABC News، إن دي فانس عقد جلسات تدريبية في منزله في سينسيناتي.

بالإضافة إلى جلسات عبر الإنترنت مع فريقه، ومستشار الحملة جايسون ميلر، كما استعان بالنائب توم إيمر، العضو الثالث في ترتيب الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، الذي سيلعب دور والز، خلال تدريبات المناظرة.

وقال مصدر لـ ABC News، إن زوجة دي فانس، أوشا فانس، شاركت أيضاً في جلسات إعداد المناظرة، إذ انغمس فريق دي فانس في تعلم أسلوب والز في المناظرة، من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لمناظراته السابقة من حملاته السابقة.

في المقابل يستعد والز للمناظرة بمساعدة وزير النقل بيت بوتيجيج، الذي يقوم بدور دي فانس خلال تدريبات يجريها فريقه، كما عقد جلسات سياسية مع مساعديه القدامى ومسؤولين من البيت الأبيض، وأعضاء فريق حملة ((هاريس-والز)).

كشف خطة

وفي آخر تطورات محاولة اغتيال ترامب كتب المسلح المشتبه به في المحاولة المفترضة في ملعبه للغولف، رسالة قبل أشهر بشأن مخططه، وفق وثائق للمحكمة نشرها الادعاء العام. ونشرت الوثائق بعد مثول راين روث أمام قاض في جنوب فلوريدا، حيث وجهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافاً للقانون، وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

وقد أشار الادعاء العام إلى أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية بمحاولة اغتيال. ووفق وثيقة الادعاء العام أوصل روث صندوقاً إلى منزل شخص لم تحدد هويته قبل عدة أشهر، يحوي ذخيرة وأنبوباً معدنياً ومواد بناء وهواتف ورسائل مختلفة، وبعد أن علم بمحاولة الاغتيال المفترضة فتح الشاهد على ما يبدو الصندوق، وعثر على رسالة موجهة إلى العالم.

وجاء في الرسالة: ((كانت هذه محاولة اغتيال لدونالد ترامب لكنني خذلتكم.. لقد بذلت قصارى جهدي، وبذلت كل ما في وسعي.. الأمر متروك لكم الآن لإكمال المهمة، وسأعرض 150 ألف دولار لمن يستطيع إكمال المهمة)).