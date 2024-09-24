«إمبراطورية حنان» تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها

احتفلت إمبراطورية حنان، الشركة الرائدة التي أسستها الدكتورة حنان المهيري رائدة الأعمال الإماراتية الحائزة على جوائز والمدربة الذهنية، بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها، حيث يمثل الحدث علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويؤكد على الإنجازات الكبيرة والنجاحات المستمرة للشركة، حيث أقيم الحدث يوم 19 سبتمبر الجاري في فندق ماريوت الجداف في دبي، ليكون شاهداً على عام من النجاح والابتكار والتأثير العميق في مشهد ريادة الأعمال بالدولة.

وحمل الحفل شعار: ((تعزيز الوعي الثقافي بالصحة العامة والفكر المبدع))، وتضمن الحدث تصريحات من متحدثين دوليين، ونقاشات مع رواد الأعمال الإماراتيين، والإعلان عن مشاريع ومبادرات جديدة للدكتورة حنان المهيري، وكان هذا الحدث بمثابة شهادة على قوة ريادة الأعمال الإماراتية، وتسليط الضوء على مساهمات قادة الأعمال في الإمارات، بما في ذلك الدكتورة حنان المهيري، التي حققت خطوات هامة في تمكين الأفراد والمنظمات من خلال التدريب والممارسات التحويلية.

وألقت الدكتورة حنان المهيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لإمبراطورية حنان والحائزة أكثر من 170 جائزة من خلال خبرتها الوظيفية في حكومة دبي التي تزيد على 17 عاماً، ولها جوائز في مجال التدريب والتطوير، كلمة تحدثت من خلالها عن التأثير الكبير في مجالات القيادة والتطوير الشخصي والنمو الريادي، كما تطرقت للحديث عن رؤاها التحويلية والتزامها بتمكين الأفراد، مع التزامها العميق بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز، وشاركت الدكتورة المهيري رحلتها من الصمود والرؤية والمبادئ التي قادتها إلى النجاح، مما أضفى نبرة ملهمة على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للإمبراطورية.

وشارك في الحفل الدكتورة مريم مطر، رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، حيث تشتهر الدكتورة مطر بعملها الرائد في التوعية العامة والتعليم بشأن الاضطرابات الوراثية، وقادت مبادرات صحية تحوّلية مثل الفحص الطبي قبل الزواج والاختبارات الجينية الوقائية في الإمارات. بصفتها مؤسسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومركز الشيخ زايد لأبحاث الجينات، حيث ساهمت مشاركتها الرائدة في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة، ومع حصولها على أكثر من 35 جائزة مرموقة، تُعد الدكتورة مطر أيضاً مناصرة مخلصة للمساواة بين الجنسين والقيادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وضم الحدث رؤى من متحدثين دوليين بارزين، منهم الأستاذة بيجي مكول، المؤلفة العالمية الشهيرة والمدربة على النجاح وخبيرة التسويق الرقمي، وبفضل مسيرة مهنية تمتد لعدة عقود، قامت بيجي بتمكين عدد لا يحصى من الأفراد ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لتحقيق أحلامهم، وألهمت الحضور في الحدث عندما تحدثت عن ضرورة تعزيز قوة الإيمان بالنفس، والمرونة، والنمو الشخصي. كما انضمت إلى قائمة المتحدثين الدكتورة نبيلة ذياب، الرئيس التنفيذي ومؤسسة شركة الاستشارات التعليمية التحويلية، وخبيرة القيادة التنفيذية، ومدربة الأداء العالي. التي استعرضت رحلتها من الأكاديمية حتى أصبحت رائدة في التطوير الشخصي والمهني وألهمت العديد من الأفراد لتحقيق إمكاناتهم والنمو السريع في حياتهم المهنية.

قهوة المخا

تأسست قهوة المخا المتخصصة على يد ملاك ومريم وحنين عارف في عام 2021، من شغفهن المشترك بالقهوة. بعد بحث وتجارب مكثفة، وأطلقن مشروعاً مخصصاً لتقديم أفضل أنواع القهوة المتخصصة من جميع أنحاء العالم، ويستمد اسم العلامة التجارية من مدينة المخا اليمنية التاريخية، التي اشتهرت بتصدير أفخر حبوب القهوة، اليوم، تتخصص قهوة المخا في تحميص وتقديم القهوة التي تعكس تقاليد القهوة اليمنية العريقة مع الحفاظ على معايير الجودة الحديثة.

عطور تي إس

أسسها سلطان الشحي في عام 2021، وتعتبر علامة تجارية إماراتية متخصصة في تصميم عطور فاخرة فريدة، وتمتد رؤية سلطان إلى ما هو أبعد من مجرد صناعة العطور؛ فهي تتعلق بالتواصل مع مشاعر الناس وترجمة القصص والثقافات إلى تجارب عطرية، كل عطر مصنوع بعناية باستخدام مكونات عالية الجودة لتقديم روائح تلامس القلب والروح.

بلنك بيوتي

أطلقتها رائدة الأعمال والمؤثرة الإماراتية منى سليمان، في مارس 2021، بدأت ((بلنك بيوتي)) بمفهوم بسيط لتعزيز الجمال بأقل قدر من المكياج، ما بدأ كخط إنتاج لـ 4 أنواع من الرموش، توسعت بسرعة إلى علامة تجارية شاملة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأقنعة وأقلام الكحل والسيرومات، وتستند رؤيتها لـ((بلنك بيوتي)) إلى تمكين النساء من الشعور بالجمال من خلال تعزيز بسيط، اليوم، ((بنك بيوتي)) هي علامة تجارية متنامية ولديها أكشاك في مركز منار التجاري برأس الخيمة ومركز فلورانسا للتجميل في كلباء، الشارقة.

بيبي بروميس

تأسست من قبل رائدة الأعمال الإماراتية هند العمودي في عام 2020، بدأت ((بيبي بروميس)) كعطر لطيف مخصص للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، ومع تزايد الطلب على العطور الأنيقة عالية الجودة، توسعت ((بيبي بروميس)) لتشمل عطوراً للبالغين، بفضل التزامها بالتميز، تواصل ((بيبي بروميس)) تقديم عطور راقية توفر تجربة عطرية رائعة.

سارة عبيدي

تعتبر الخطاطة الإماراتية سارة عبيدي، فنانة موهوبة في الخط العربي، تمارس فنها منذ عام 2016، وهي عضو في مجلس الشباب العربي تحت مظلة مركز أبوظبي للغة العربية، وشاركت في معارض محلية ودولية منذ عام 2018، بما في ذلك بينالي الشارقة للخط ومهرجانات في الهند، ويشمل عمل سارة مجموعة متنوعة من التعبيرات الفنية، من اللوحات التقليدية للخط إلى الجداريات وتصميم الشعارات، شغفها العميق بجمال الحرف العربي، وخاصة الأنماط الديواني والكوفي، يغذي رحلتها الإبداعية، كما أنها مؤسسة متجر إلكتروني يبيع أدوات الخط ولوازم الفن النادرة، مما يواصل نشر شغفها بهذا الفن العريق.

الشريك الإعلامي

تم اختيار شركة فرست ريد ميديا ذ.م.م، الناشرة الديناميكية لمجلة CEO WEEKLY UAE وWomenpreneur Middle East، كشريك إعلامي جزئي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإمبراطورية حنان، حيث إن الشركة ملتزمة بتمكين رواد الأعمال والنساء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعد صوتاً مؤثراً في المنطقة من خلال تقديم محتوى ثري لرجال الأعمال وتسليط الضوء على إنجازات النساء في مجالات الأعمال والقيادة.

كما شارك ((بلومينج بلوسوم)) و((ماجيكال ستار)) للزهور والهدايا، كشريك جزئي في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإمبراطورية حنان، والتي أضافت أجواء من الأناقة الزهرية المميزة إلى الحدث، وتشتهر الشركة بتوصيل الزهور الطازجة والنباتات في دبي والإمارات، وهي مكرسة لتوفير تجارب لا تنسى من خلال فن الزهور. كما شاركت ((ماجيكال ستار للخدمات الترفيهية والحفلات))، كشريك جزئي في الاحتفال.