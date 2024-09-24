منصور بن محمد: دعم واستقطاب الكوادر المواطنة أولوية حكومة دبي

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات النسخة الـ23 من الإمارات للوظائف ((رؤية))، في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يمثل المنصة الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل وتمكين الشباب الإماراتي، ويهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من فرص العمل في سوق العمل الإماراتي المتطور.

حيث تنعقد نسخة هذا العام تحت شعار ((الشباب يستطيع))، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 26 من سبتمبر الجاري. وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة ((إكس)) أن دعم واستقطاب الكوادر الإماراتية يمثل أولوية بالنسبة لحكومة دبي، حيث دون سموه أمس:

((شهدت اليوم افتتاح ((رؤية - الإمارات للوظائف))، الذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي لدعم الشباب الإماراتي للانطلاق في ميادين العمل، وذلك بمشاركة جهات حكومية وأكثر من 150 شركة خاصة من مختلف القطاعات، دعم واستقطاب الكوادر الإماراتية يمثل أولوية بالنسبة لحكومة دبي، ونحن نثق بقدرات شبابنا وكفاءتهم وقدرتهم على دفع مسيرة العمل الوطنية نحو آفاق جديدة)).

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة التي رافقه فيها معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، على خطط ومبادرات الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، والهادفة إلى توظيف وتدريب المواهب الإماراتية الشابة.

كما زار سموه عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، بما فيها أجنحة شرطة دبي، وإعمار، ومركز دبي التجاري العالمي، التي تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير فرص عمل للمواطنين، وتمكينهم من خوض مسيرة مهنية طويلة وحافلة بالإنجازات على الصعيدين الشخصي والمجتمعي. ويبلغ عدد الشركات المشاركة في نسخة هذا العام أكثر من 150 من 26 قطاعاً وظيفياً متنوعاً.

وشهد اليوم الأول من المعرض زيارة آلاف الشباب الإماراتي الموهوبين لأجنحة الشركات الرائدة في الإمارات، التي تعمل على تعزيز جهود التوطين، ودعم الشباب الإماراتي، ومنها الراعي البلاتيني للحدث، بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الذهبي، والعربية للطيران، والبنك العربي المتحد، الرعاة الداعمون، إضافة إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

فوائد اقتصادية

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)): ((سعداء بالاهتمام الذي أبداه الشباب الإماراتي ببرامجنا الهادفة إلى تطوير المواهب الوطنية وتمكينها من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. وتوفر هذه البرامج فرصاً للشباب لإثبات جدارتهم وإكمال إعدادهم للانضمام لسوق العمل)).

مسيرة التوطين

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نلتزم بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير أفضل الفرص لشبابنا، وترسيخ استقرارنا المجتمعي والأسري على المدى الطويل، ودعم اقتصاد المعرفة)).

وأضاف: ((انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، لا ندخر جهداً لتلبية طموحات دبي المستقبلية وتحصين منجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية،.

حيث تأتي مشاركتنا السنوية في معرض الإمارات للوظائف في إطار جهودنا المتواصلة لدعم مسيرة التوطين وجذب واستقطاب الشباب الإماراتي الواعد وتمكينه وتأهيله ومساعدته على تحقيق طموحاته المهنية وذلك من خلال توفير فرص التطوير المهني والوظيفي، وتزويده بالمهارات المستقبلية اللازمة للتعامل مع سوق العمل ومتطلباته)).

وإلى ذلك، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض الإمارات للوظائف 2024، وأفردت عبر منصتها مساحة خاصة لمركز التقييم والتطوير التابع للهيئة، الذي يؤدي دوراً جوهرياً في دعم عمليات الموارد البشرية في الهيئة، ويضم المركز مجموعة من الاختصاصيين في علم النفس المهني، إلى جانب كادر إماراتي مؤهل ومعتمد دولياً.

ويستعرض المركز عبر منصة الهيئة معلومات شاملة حول آلية التقييم الدقيقة والمنطقية المطبقة في الهيئة لاختيار واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الإماراتية وفق أعلى معايير المساواة والشفافية.

استقطاب المواهب

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: ((نحرص على المشاركة في معرض ((رؤية - الإمارات للوظائف)) بصفتنا داعمين للمعرض ومشرفين على منصة حكومة دبي فيه، وذلك في إطار التزامنا بتمكين جيل جديد من المبدعين والمبتكرين، ودعم الاستراتيجيات المستقبلية لإمارة دبي ودولة الإمارات، لا سيما رؤية ((نحن الإمارات 2031)) الرامية إلى جعل الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها)).

وأضاف: ((يقدم الحدث مساحة للتعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات بهدف تمكين المواهب الإماراتية وتعزيز حضورها في القطاعين العام والخاص، حيث يتيح منصة مثالية للتواصل بين المورد البشري الوطني وجهات العمل المختلفة.

وسنواصل في الدائرة التزامنا بدعم وتمكين الكوادر البشرية الإماراتية وإطلاق البرامج والمبادرات الكفيلة بتوسيع حضورها في مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز جاهزيتها لوظائف المستقبل، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن الرؤى الوطنية الرامية لإرساء دعائم نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار.

وندعو شبابنا الإماراتي للاستفادة من هذه الفرصة للمساهمة بفعالية في رسم ملامح مستقبل دولتنا)). بدورها، شاركت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في النسخة الـ23 من المعرض.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، يعد المعرض ملتقى سنوياً لاستقطاب الكفاءات المواطنة من مختلف التخصصات القانونية والإدارية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الدائرة واستراتيجيتها في تقديم خدمات قانونية حكومية رائدة ومبتكرة، إيماناً منها بأن تعزيز القدرات المؤسسية والارتقاء المستمر بمؤشرات الأداء يقوم على رأس مال بشري قادر على توظيف قدراته وخبراته العلمية والعملية في تحقيق الأهداف التطويرية للعمل المؤسسي.

وأعلنت جمارك دبي بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) عن التحاق 32 مواطناً من منتسبي الدفعة الأولى ببرامج المنح الدراسية الأكاديمية المتخصصة التي أطلقتها للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بعد اجتيازهم المعايير والشروط المحددة للبرامج، حيث تم استلام ما يزيد على 500 طلب، وإجراء مقابلات لنحو 100 مرشح، وقبول 32 منهم.

وأثنى الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، على الشباب المواطنين المنتسبين للبرنامج، وحثهم على مواصلة التفوق العلمي والسعي لاكتساب المعارف من مختلف مصادرها والارتقاء بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، لتعزيز مسارهم الوظيفي، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل وفق رؤية راسخة لتشجيع المواطنين عبر تنمية وتطوير مستواهم الأكاديمي.

توجهات استراتيجية

من جهتها، طرحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في المعرض، وظائف مهنية وإدارية لخريجي الجامعات والثانوية العامة لتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالتوطين وتلبية احتياجات إمارة دبي في المرحلة المقبلة.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المشاركة في المعرض تأتي في إطار حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب الإماراتي في الوظائف المهنية والإدارية تماشياً مع جهود حكومة دولة الإمارات ورؤيتها التنموية المدروسة للتوطين وبناء كوادر مؤهلة لقيادة المستقبل.

وأكد جلفار أن المؤسسة ستعقد مقابلات وظيفية فورية في منصة المؤسسة لمن تنطبق عليهم شروط الوظائف المطروحة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة ودعمهم بكل ما يحتاجونه لتطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية والقيادية والارتقاء بمسيرتهم لأفضل المستويات لتحقيق أهدافهم المستقبلية في العمل.

وتتضمن فعاليات اليومين الثاني والثالث المزيد من الجلسات التفاعلية، وفرص العمل، والمحادثات الملهمة للمواطنين الإماراتيين الذين يبحثون عن التوظيف، وورش عمل تغطي التصوير الفوتوغرافي، وصنع الفسيفساء والمزيد. ويستمر الحدث ثلاثة أيام.

حيث يستقبل الطلبة المواطنين، والخريجين الجدد، والمحترفين من الشباب، ويتيح لهم فرصة الاطلاع على أكثر من 3000 وظيفة شاغرة، والحصول على المعرفة من خلال ورش تفاعلية، ومسابقات متعددة، ومحادثات مؤثرة.

فرص تدريبية

وشهدت منصات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين عن عمل، الذين حرصوا على التسجيل في الوظائف المتاحة وإجراء المقابلات الفورية التي أتاحتها بعض الجهات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو المقابلات المباشرة مع ممثلي هذه الجهات.

كما شهد المعرض إقبالاً لافتاً من الطلبة وخريجي الثانوية العامة، الذين حرصوا على زيارة المنصات للتعرف على المنح الدراسية والفرص التدريبية المقرونة بالتوظيف في التخصصات المتنوعة وأشكال الوظائف في المستقبل، التي تساعدهم في اختيار التخصص الجامعي.

واستحوذت الوظائف التخصصية في مجالات الهندسة والعلوم المالية والمصرفية وتخصصات الإدارة على الجزء الأكبر من الوظائف التي وفرتها الجهات المشاركة، وبدا واضحاً في الدورة الحالية للمعرض استبدال الشركات والمؤسسات شرط الخبرة بإتاحة برامج تدريبية للمتقدمين على شغل هذه الوظائف.

كما بدا واضحاً الإقبال على شركات القطاع الخاص، وخصوصاً الشركات التي تقدم حوافز ومزايا لشاغلي الوظائف بخلاف الدورات السابقة، التي كان ينصب فيها تركيز الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية.

القطاع الصحي

واستعرضت هيئة الصحة بدبي حزمة من برامجها ومشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى جذب وتعزيز ورفد القطاع الصحي في الإمارة بالخبرات والمواهب والكفاءات الوطنية من خلال فرص العمل المتنوعة التي تطرحها الهيئة، والقطاع الصحي الخاص بشكل عام.

وأكدت نورة المدفع، مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي، أن المبادرات والبرامج المتعددة التي تطرحها الهيئة تأتي ضمن توجهاتها وخططها لاستقطاب وإعداد وتأهيل المواطنين من خريجي الجامعات الجدد، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة تنتهي بالتوظيف في التخصصات التي تحتاجها الهيئة.

وأشارت إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة في هذا المجال من خلال برنامج ((نخبة)) الذي أطلقته العام الماضي وتمكن من استقطاب وتعيين نخبة من المواطنين من حديثي التخرج بمختلف التخصصات ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة للتوطين، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع الصحي بدبي.

من جانبها، أوضحت الريم عبد الله الفلاسي، مدير قسم الموارد البشرية بالإنابة في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنه على مدار أيام المعرض، يتم تلقي طلبات التوظيف في جناح الدائرة الموجود ضمن منصة حكومة دبي، وفقاً لما هو متوفر من شواغر وظيفية.

ويتم في الوقت ذاته إجراء المقابلات مع المرشحين ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة، وذلك من خلال لجنة استقطاب تضم الموارد البشرية والوحدة التنظيمية المعنية بالوظيفة المعلن عنها، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات للانضمام إلى فريق العمل.

مقابلات فورية

وقالت منال علي الصوري، نائب رئيس أول للتوظيف في الموارد البشرية لمجموعة طيران الإمارات، إن المجموعة حريصة على استقطاب المواطنين في مختلف المجالات وتوفير فرصة تدريب لهم ومنح دراسية في مختلف التخصصات.

لافتة إلى أنه يتم إجراء مقابلات فورية للمترشحين في شغل الوظائف في منصة المجموعة في المعرض، ويتم تقييهم قدراتهم بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي تتم متابعته من قبل فريق مختص لضمان تحقيق أعلى معايير الدقة.

وأوضحت أن المجموعة حريصة على مراجعة الحوافز والمزايا التي تقدم للموظفين بصورة مستمرة، وتقديم البرامج التي تطور من قدراتهم لشغل مناصب قيادية في المستقبل، خصوصاً في مجالات الشحن والاستدامة.

دعم المواهب

من جهته، قال وسيم عيد، رئيس الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب، التي تشارك في المعرض للعام السابع على التوالي بحملة ((مستقبلي الجريء)) لتوطين المواهب: تعكس مشاركتنا في المعرض التزامنا برعاية ودعم المواهب الإماراتية. إن هذا الحدث الرئيسي يعتبر منصة حيوية لتقديم المواهب الإماراتية الطموحة في قطاع التجزئة الفاخرة.