إطلاق حضانة «الفريج» لتعزيز الهوية الوطنية للطفل

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي حضانة ((الفريج)) بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بغرض تعزيز النهج والثقافة والهوية الوطنية للطفل الإماراتي.

حضر الإطلاق معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وأفادت معالي حصة بوحميد بأن الهدف من الخدمة تعميمها على مستوى إمارة دبي لتشمل مدينة حتا من خلال مجالس الأحياء أو المراكز المجتمعية لتوفيرها بالقرب من أهالي دبي، مؤكدة على أهمية مثل هذا النوع من الحضانات ودعمها للقيام بدورها المنوط به لضمان تنشئة جيل يتمتع بالهوية الوطنية والإسلامية وتنمية قيم المواطنة الإيجابية في نفوس النشء، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تشمل تحقيق أسر أكثر سعادة وترابطاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.

وقالت عائشة ميران: ((نهنئ طلبتنا والعائلة الإماراتية بالافتتاح الرسمي لمشروع حضانات الفريج بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حيث يستند هذا المشروع الرائد على أولويات التعليم في دبي واستراتيجيته للمرحلة القادمة انطلاقاً من أهمية مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها الأساس لبناء شخصية الأطفال وتنمية مهاراتهم.وحثت أولياء الأمور الإماراتيين على الاستفادة من خدمات التعليم والرعاية المتوفرة لأطفالهم، والتي سيوفرها هذا المشروع الرائد.

ترابط مجتمعي

وأكد أحمد المهيري أن الدائرة تسعى إلى بناء وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال تربية الطفل تربية سليمة ترتكز على القيم الإسلامية وتتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وكشف المهيري عن عزم الدائرة توسعة مشروع حضانات الفريج في المرحلة القادمة لتشمل عدة مناطق أخرى في إمارة دبي، لتستقطب عدداً أكبر من الأطفال، ودراسة قبول طلبة مقيمين لتعريفهم بثقافتنا، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح حضانة الفريج في مركز المزهر الثقافي الإسلامي التابع للدائرة العام القادم 2025 وذلك لدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية D33 وتحقيق ما تصبو إليه دبي في مستويات سعادة الأسرة وترابطها، وتحصين منجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية.

الأولى من نوعها

وأشار إلى أن حضانة ((الفريج)) تعد الأولى من نوعها، حيث تعتمد على أمهات الفريج المتمكنات والمتخصصات في التعامل مع الأطفال الصغار، مما يوفر بيئة أسرية حاضنة تجمع بين التعليم والرعاية، لافتاً إلى أن هذه الحضانة تمثل إضافة نوعية من خلال توفير ((الجدة)) في الحضانة، لتعزيز الإحساس بالدفء الأسري والعناية التقليدية.

بيئة تعليمية

وأضاف أن المشروع يسهم في دعم الأسر الإماراتية من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة ترتكز على القيم الإسلامية الإيجابية، مشيراً إلى أن هذه الحضانة ليست مجرد مكان للتعليم، بل محطة أساسية لرعاية النمو الروحي والفكري للطفل، بما يسهم في تنشئة أجيال واعية ومتماسكة تعكس مبادئ المجتمع الإماراتي.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار جهود تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية وتقديم حلول مبتكرة تدعم تطور ورعاية الأطفال، مع توفير بيئة تعليمية تدعم النمو الشامل للأطفال وتسهم في بناء جيل واعٍ ومتميز.