«تنفيذي الشارقة» يعتمد خطة توفير محطات لشحن المركبات الكهربائية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

واطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والعمل على تطوير خدماتها بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في خدمة المواطنين وتعزيز ترابط المجتمع بكافة فئاته، واستمرار نمو القطاعات الحيوية.

واستمراراً لجهود إمارة الشارقة في الحفاظ على البيئة وتعزيز النقل المستدام والآمن في الإمارة، اعتمد المجلس خطة توفير محطات لشحن المركبات الكهربائية في مواقع استراتيجية متعددة لتغطية المناطق التجارية والحضرية، وبمعايير عالية توفر الشحن السريع والميسر.

واطلع المجلس على رد دائرة الشؤون الإسلامية على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة والتي تضمن العمل على تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق المصلحة العامة وخدمة المواطنين. كما ناقش المجلس مقترحات حول تعزيز الهوية المشتركة والتعاون بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارة بما ينعكس على تعزيز حضورها الإعلامي والتواصل مع المجتمع.