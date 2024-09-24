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عمار النعيمي: ملتزمون بمبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة موارد عجمان

9/24/2024 7:15:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي للعام 2024، التي عُقدت في قاعة المجلس بالمقر الإداري للديوان الأميري، حيث أكّد سموه في مستهل الجلسة أن حكومة عجمان تواصل عملها بتعاون وتكاتف، مستمدة العزيمة من الرؤية المشتركة لعجمان 2030.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، تمنّى سمّوه للطلبة عاماً دراسياً حافلاً بالمعرفة والنجاح، مؤكداً أهمية التعليم كأحد المحاور الرئيسية في رؤية عجمان التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لدعم الطلاب وتحقيق طموحاتهم.

وأكّد سموه التزام الحكومة الراسخ بمبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة موارد الإمارة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة ودعم ازدهارها الاقتصادي بما يخدم مصالح المجتمع.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، مشروع الحساب الختامي العام لحكومة عجمان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل كافة الفرق والجهات الحكومية المعنية التي عملت على ضمان الإدارة المالية الرشيدة، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على ضرورة الاستمرار في تطوير الأنظمة المالية والإدارية، لتعزيز القدرات التنافسية للحكومة وتلبية احتياجات المجتمع، بحيث يتم تصميمها بشكل يركز على تقديم برامج ومبادرات ومشاريع مبتكرة تتضمن استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين والمقيمين، وتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الحياة.

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