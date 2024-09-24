خالد بن محمد يبحث سُبل تعزيز التعاون مع «إتش إس بي سي» القابضة

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، السير مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة ((إتش إس بي سي)) القابضة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مكتب أبوظبي التنفيذي، بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية، ومناقشة الفرص الاستثمارية التي تُتيحها منظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي.

كما تم استعراض أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي توظفها أبوظبي لمواكبة تطلُّعات المستقبل، ومنهجية الإمارة في استقطاب أبرز الخبرات والتجارب الرائدة عالمياً، لترسيخ مكانتها كوجهة لجذب الاستثمارات العالمية.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على التسهيلات والتشريعات التي توفرها البيئة التنافسية للاستثمار في أبوظبي، من خلال استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تماشياً مع التغيُّرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، وتلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات في مختلف القطاعات الرئيسية.

حضر اللقاء كلٌّ من معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ومن جانب ((إتش إس بي سي)) كلٌّ من جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إتش إس بي سي)) القابضة؛ وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك ((إتش إس بي سي)) في منطقة الشرق الأوسط؛ وسمير عساف، رئيس مجلس إدارة ((إتش إس بي سي)) القابضة في منطقة الشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة بنك ((إتش إس بي سي)) في منطقة الشرق الأوسط؛ وستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مجموعة ((إتش إس بي سي))؛ ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك ((إتش إس بي سي)) في دولة الإمارات العربية المتحدة.