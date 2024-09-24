برعاية منصور بن زايد.. معرض ومؤتمر «جلوبال ريل» ينطلق 8 أكتوبر في أبوظبي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تستضيف شركة ((الاتحاد للقطارات))، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة ((أدنيك))، و((دي إم جي إيفنتس))، النسخة الافتتاحية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية ((جلوبال ريل))، الذي يجسد محطة مهمة في مسيرة قطاع النقل العالمي في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

يجمع الحدث العالمي الذي يقام تحت شعار ((تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي)) ما يزيد على 150 متحدثاً دولياً رفيع المستوى، بينهم نخبة من الوزراء، ورواد وقادة قطاع النقل وأصحاب المصلحة والمؤثرين في المجال، وما يزيد على 100 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ليشكل الحدث منصة شاملة ومثالية تعزز التواصل مع المختصين ورواد قطاع النقل والبنية التحتية. ويتوقع أن يستقطب ((جلوبال ريل)) أكثر من 10 آلاف شخص.

وجرى أمس عقد إحاطة إعلامية بمركز ((أدنيك))، حيث كشفت شركة ((الاتحاد للقطارات)) عن أبرز المتحدثين والجهات العارضة المشاركة في الحدث العالمي، والمحاور والمواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الجلسات والحلقات النقاشية في الحدث، والشركاء الاستراتيجيين المشاركين.

تحدث في الإحاطة عمر السبيعي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والأداء في شركة ((الاتحاد للقطارات))، وسلمان أبوحمزة، نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس (dmg events).