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سعود بن صقر: العلاقات الإماراتية الصينية تشهد آفاقاً أرحب من التعاون المثمر

9/24/2024 7:15:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً حكومياً من مقاطعة غوانغدونغ الصينية، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الصيني، مؤكداً سموه أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين تشهد آفاقاً أرحب من التعاون الثنائي المثمر على مختلف الصعد، ما يلبي تطلعات البلدين الصديقين نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الحكومي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة ومدن مقاطعة غوانغدونغ، والتي من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين في شتى القطاعات.

من جانبه، أعرب الوفد الزائر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالنهضة الحضارية، التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في كل المجالات، لاسيما الاقتصادية، والعمرانية، والسياحية، وجودة البنية التحتية، التي أسهمت في دعم نمو وازدهار الأعمال في الإمارة.

MENAFN24092024000110011019ID1108711375

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