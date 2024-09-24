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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بدعوة «استشاري الشارقة» للانعقاد

9/24/2024 7:15:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ونص المرسوم الأميري على أن يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم الخميس 7 ربيع الآخر 1446هـ، الموافق 10 أكتوبر 2024م.

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