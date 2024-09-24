سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بدعوة «استشاري الشارقة» للانعقاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ونص المرسوم الأميري على أن يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم الخميس 7 ربيع الآخر 1446هـ، الموافق 10 أكتوبر 2024م.
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